В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Об этом сообщили в Киевской военной администрации, передает УНН.

Детали

В КГВА призвали находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги, позаботившись о собственной безопасности, и соблюдать информационную тишину - в частности не фиксировать и не выкладывать в сеть работу украинских защитников.

Напомним,

В Киеве, области и ряде регионов объявлена воздушная тревога.

У Києві пролунав вибух