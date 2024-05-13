россияне усилили удары по Донецкой области: за сутки обстреляли область более 2 660 раз

В течение 12 мая российские войска нанесли 2 661 удар по территории Донецкой области. Под вражеский огонь попали 10 населенных пунктов Донецкой области. россияне ударили ракетами, с РСЗО "Смерч" и управляемыми авиабомбами "КАБ-500". Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

Враг атаковал 10 населенных пунктов: города Курахово, Лиман, поселок Великая Новоселка, села Дальнее, Диброва, Заречное, Ивановка, Екатериновка, Кураховка, Романовка.

Повреждены 29 гражданских объектов - 25 жилых домов, учебное заведение, газопроводы.

В результате вражеского обстрела погиб человек в селе Диброва. Еще одно гражданское лицо российские войска убили в Ивановке Покровского района.

Лиман оккупанты обстреляли из РСЗО "Смерч" - ранили двух мирных жителей. Разрушениям подверглись 4 дома.

На Катериновку россия сбросила три управляемые авиабомбы "КАБ-500". Повреждены 14 частных домов.

Кроме того, в ночь на 13 мая российские войска нанесли по Донецкой области ракетные удары по Покровску, Новогродовке и Селидовому. Предварительно - без пострадавших.