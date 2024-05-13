росіяни посилили удари по Донеччині: за добу обстріляли область понад 2 660 разів
Київ • УНН
росіяни посилили обстріли Донецької області, здійснивши 2 661 обстріл та пошкодивши 29 цивільних об'єктів, у тому числі житлові будинки та навчальний заклад. Двоє цивільних загинули та 2 отримали поранення.
Протягом 12 травня російські війська завдали 2 661 удар по території Донецької області. Під ворожий вогонь потрапили 10 населених пунктів Донеччини. росіяни вдарили ракетами, із РСЗВ "Смерч" та керованими авіабомбами "КАБ-500". Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону.
Деталі
Ворог атакував 10 населених пунктів: міста Курахове, Лиман, селище Велика Новосілка, села Дальнє, Діброва, Зарічне, Іванівка, Катеринівка, Курахівка, Романівка.
Пошкоджено 29 цивільних об’єктів - 25 житлових будинків, заклад освіти, газопроводи.
Внаслідок ворожого обстрілу загинула людина у селі Діброва. Ще одну цивільну особу російські війська вбили в Іванівці Покровського району.
Лиман окупанти обстріляли з РСЗВ "Смерч" - поранили двох мирних жителів. Руйнувань зазнали 4 оселі.
На Катеринівку росія скинула три керовані авіабомби "КАБ-500". Пошкоджено 14 приватних будинків.
Крім того, в ніч на 13 травня російські війська завдали по Донеччині ракетних ударів по Покровську, Новогродівці та Селидовому. Попередньо – без постраждалих.