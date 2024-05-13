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росіяни посилили удари по Донеччині: за добу обстріляли область понад 2 660 разів

Київ • УНН

 • 34606 перегляди

росіяни посилили обстріли Донецької області, здійснивши 2 661 обстріл та пошкодивши 29 цивільних об'єктів, у тому числі житлові будинки та навчальний заклад. Двоє цивільних загинули та 2 отримали поранення.

Протягом 12 травня російські війська завдали 2 661 удар по території Донецької області.  Під ворожий вогонь потрапили 10 населених пунктів Донеччини. росіяни вдарили ракетами, із РСЗВ "Смерч" та керованими авіабомбами "КАБ-500". Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону. 

Деталі

Ворог атакував 10 населених пунктів: міста Курахове, Лиман, селище Велика Новосілка, села Дальнє, Діброва, Зарічне, Іванівка, Катеринівка, Курахівка, Романівка.

Пошкоджено 29 цивільних об’єктів - 25 житлових будинків, заклад освіти, газопроводи.

Внаслідок ворожого обстрілу загинула людина у селі Діброва. Ще одну цивільну особу російські війська вбили в Іванівці Покровського району.

Лиман окупанти обстріляли з РСЗВ "Смерч" - поранили двох мирних жителів. Руйнувань зазнали 4 оселі.

На Катеринівку росія скинула три керовані авіабомби "КАБ-500". Пошкоджено 14 приватних будинків.

Крім того, в ніч на 13 травня російські війська завдали по Донеччині ракетних ударів по Покровську, Новогродівці та Селидовому. Попередньо – без постраждалих. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
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