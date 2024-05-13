росіяни вдарили ракетами по Селидовому на Донеччині: пошкоджені будинки та заклад освіти
Київ • УНН
Російські війська вгатили ракетами С-300 по селищю Селидове Донецької області, пошкодивши житлові будинки та навчальний заклад, постраждалих немає.
російські війська у ніч на 13 травня вдарили ракетами С-300 по Селидовому Донецької області, унаслідок чого були пошкоджені будинки та заклад освіти. Обійшлось без постраждалих. Про це у понеділок повідомила Селидівська міська військова адміністрація, передає УНН.
"Вночі, 13.05.2024 року, приблизно о 01.20 російські війська обстріляли м.Селидове ракетами С-300", - йдеться у повідомленні у Telegram.
Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхові житлові будинки та заклад освіти.
Постраждалих та загиблих немає.
Доповнення
За даними голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, за 12 травня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Дуброві та Іванівці. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення.
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