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Армія рф зранку атакувала село на Херсонщині, літній чоловік отримав поранення

Армія рф зранку атакувала село на Херсонщині, літній чоловік отримав поранення

Київ • УНН

 • 17490 перегляди

74-річний чоловік отримав поранення внаслідок російського обстрілу в селі Інженерне Херсонської області та був госпіталізований у стані середньої тяжкості.

У Херсонській області російські війська вранці обстріляли село Інженерне, 74-річний чоловік отримав поранення та був госпіталізований, повідомили у понеділок у Херсонській ОВА, пише УНН.

Деталі

"Зранку російська армія атакувала село Інженерне. Під ворожий удар потрапив 74-річний чоловік, який перебував на вулиці. Він отримав уламкове поранення ноги", - вказали в ОВА у Telegram.

Як зазначається, чоловіка у стані середньої тяжкості доставили до лікарні.

російські обстріли пошкодили 4 будинки та інфраструктуру на Херсонщині13.05.24, 08:11 • 21427 переглядiв

Юлія Шрамко

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