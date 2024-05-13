Армія рф зранку атакувала село на Херсонщині, літній чоловік отримав поранення
Київ • УНН
74-річний чоловік отримав поранення внаслідок російського обстрілу в селі Інженерне Херсонської області та був госпіталізований у стані середньої тяжкості.
У Херсонській області російські війська вранці обстріляли село Інженерне, 74-річний чоловік отримав поранення та був госпіталізований, повідомили у понеділок у Херсонській ОВА, пише УНН.
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"Зранку російська армія атакувала село Інженерне. Під ворожий удар потрапив 74-річний чоловік, який перебував на вулиці. Він отримав уламкове поранення ноги", - вказали в ОВА у Telegram.
Як зазначається, чоловіка у стані середньої тяжкості доставили до лікарні.
російські обстріли пошкодили 4 будинки та інфраструктуру на Херсонщині13.05.24, 08:11 • 21427 переглядiв