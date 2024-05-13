Армия рф утром атаковала село в Херсонской области, пожилой мужчина получил ранения

В Херсонской области российские войска утром обстреляли село Инженерное, 74-летний мужчина получил ранения и был госпитализирован, сообщили в понедельник в Херсонской ОВА, пишет УНН.

Детали

"Утром российская армия атаковала село Инженерное. Под вражеский удар попал 74-летний мужчина, который находился на улице. Он получил осколочное ранение ноги", - указали в ОВА в Telegram.

Как отмечается, мужчину в состоянии средней тяжести доставили в больницу.

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