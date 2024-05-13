российские обстрелы повредили 4 дома и инфраструктуру на Херсонщине

В Херсонской области в результате вражеской агрессии повреждены 4 частных дома, а также зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры и сотовую башню. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

На Херсонщине за минувшие сутки оккупанты атаковали Садовое, Станислав, Антоновка, Велетенское, Берислав, Новоберислав, Михайловка, Львовское, Ольгино и город Херсон. Кроме того, враг совершил ракетный удар по Высокопольской общине.

Поэтому, по информации, вражеские силы попали в жилые кварталы населенных пунктов области. В результате удара были повреждены 4 частных дома, а также зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры и сотовую башню.

К счастью, без жертв среди гражданского населения.

Херсонская область под вражеским обстрелом: погиб 1 человек, еще 5 получили ранения, среди которых есть 1 ребенок