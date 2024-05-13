российские обстрелы повредили 4 дома и инфраструктуру на Херсонщине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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beryslavБерислав
khersonХерсон
Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  140920 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  197896 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  208457 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  203214 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  158894 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  151512 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  131034 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  133271 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  122277 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  168243 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

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российские обстрелы повредили 4 дома и инфраструктуру на Херсонщине

4 частных дома, объекты критической инфраструктуры и сотовая башня были повреждены в Херсонской области в результате вражеской агрессии.

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российские обстрелы повредили 4 дома и инфраструктуру на Херсонщине

рф несет потери: 1740 военнослужащих погибли за минувшие сутки

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за минувшие сутки рф потеряла 1740 военнослужащих.

Война •   •  8190 просмотра
рф несет потери: 1740 военнослужащих погибли за минувшие сутки

Спасатели завершили поисковые операции после обвала дома в белгороде: 15 погибших, 17 пострадавших

В белгороде (рф) под завалами российского дома погибло 15 человек, еще 17 - пострадали. На месте разрушения завершили поисково-спасательные работы.

Общество •   •  9496 просмотра
Спасатели завершили поисковые операции после обвала дома в белгороде: 15 погибших, 17 пострадавших

российская артиллерия обстреляла две громады Николаевской области, жертв нет

российские войска дважды обстреляли Николаевскую область 12 мая, но обошлось без жертв.

Общество •   •  12170 просмотра
российская артиллерия обстреляла две громады Николаевской области, жертв нет

Атаки на Запорожскую область: оккупанты совершили 399 обстрелов за сутки

За минувшие сутки противник 399 раз обстрелял 9 населенных пунктов Запорожской области, в том числе 5 авиаударов, 178 беспилотников, 7 ракетно-артиллерийских обстрелов и 209 артиллерийских обстрелов. Однако никто не пострадал.

Война •   •  12562 просмотра
Атаки на Запорожскую область: оккупанты совершили 399 обстрелов за сутки

Стычки возле парламента Тбилиси: МВД Грузии призвало протестующих освободить территорию, угрожая полицией

Столкновения между полицией и протестующими у здания парламента в Тбилиси (Грузия) вспыхнули после того как Министерство внутренних дел угрожало применить силу, чтобы очистить территорию вокруг законодательного органа.

Общество •   •  16985 просмотра
Стычки возле парламента Тбилиси: МВД Грузии призвало протестующих освободить территорию, угрожая полицией

13 мая: Всемирный день техники для будущего, День рождения застежки-липучки, День рождения застежки-липучки

Сегодня, 13 мая, все поклонники инноваций, научно-технического развития и прогресса могут присоединиться к мероприятиям по случаю Всемирного дня техники для будущего.

УНН Lite •   •  13412 просмотра
13 мая: Всемирный день техники для будущего, День рождения застежки-липучки, День рождения застежки-липучки

Атака беспилотника вызвала пожар на электроподстанции в липецкой области рф

Электроподстанция в липецкой области рф загорелась после того, как ее атаковали беспилотники, которые впоследствии были сбиты.

Война •   •  18425 просмотра
Атака беспилотника вызвала пожар на электроподстанции в липецкой области рф

Масштабные лесные пожары в Западной Канаде: тысячи людей эвакуируют

Тысячи жителей Западной Канады эвакуируют из-за крупных лесных пожаров, охвативших около 10 000 гектаров земли, при этом власти предупреждают о плохом качестве воздуха и потенциальном дальнейшем распространении пожаров.

Новости Мира •   •  14993 просмотра
Масштабные лесные пожары в Западной Канаде: тысячи людей эвакуируют

Враг атакует: обнаружена угроза баллистических ракет с юга

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о возможном ударе баллистическими ракетами с южного направления.

Война •   •  17242 просмотра
Враг атакует: обнаружена угроза баллистических ракет с юга