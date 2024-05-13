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російські обстріли пошкодили 4 будинки та інфраструктуру на Херсонщині

російські обстріли пошкодили 4 будинки та інфраструктуру на Херсонщині

Київ • УНН

 • 21427 перегляди

4 приватних будинки, об'єкти критичної інфраструктури та стільникова вежа були пошкоджені в Херсонській області внаслідок ворожої агресії.

У Херсонській області у результаті ворожої агресії пошкоджено 4 приватних будинки, а також зафіксоване влучання в об'єкти критичної інфраструктури та стільникову вежу. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

Деталі

На Херсонщині за минулу добу окупанти заатакували Садове, Станіслав, Антонівка, Велетенське, Берислав, Новоберислав, Михайлівка, Львове, Ольгине та місто Херсон. Крім того, ворог здійснив ракетний удар по Високопільській громаді.

Відтак, за інформацією, ворожі сили поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Унаслідок удару було пошкоджено 4 приватних будинки, а також зафіксоване влучання в об'єкти критичної інфраструктури та стільникову вежу.

На щастя, без жертв серед цивільного населення.

Херсонська область під ворожим обстрілом: загинула 1 людина, ще 5 отримали поранення, серед яких є 1 дитина12.05.24, 08:05 • 27033 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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