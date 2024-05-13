россияне ударили ракетами по Селидовому в Донецкой области: повреждены дома и учебное заведение

российские войска в ночь на 13 мая ударили ракетами С-300 по Селидово Донецкой области, в результате чего были повреждены дома и учебное заведение. Обошлось без пострадавших. Об этом в понедельник сообщила Селидовская городская военная администрация, передает УНН.

"Ночью, 13.05.2024 года, примерно в 01.20 российские войска обстреляли г.Селидово ракетами С-300", - говорится в сообщении в Telegram.

В результате обстрела повреждены многоэтажные жилые дома и учебное заведение.

Пострадавших и погибших нет.

Дополнение

По данным председателя Донецкой ОГА Вадима Филашкина, за 12 мая россияне убили 2 жителей Донетчины: в Дуброве и Ивановке. Еще 2 человека в области за сутки получили ранения.

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