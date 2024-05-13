россияне ударили ракетами по Селидовому в Донецкой области: повреждены дома и учебное заведение

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  143276 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  200191 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  210723 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  203968 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159191 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  151691 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  131129 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  133295 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  122297 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  168260 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

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9 мая 2024, 10:03  •  259200 просмотра

россияне ударили ракетами по Селидовому в Донецкой области: повреждены дома и учебное заведение

Российские войска всадили ракетами С-300 по поселку Селидово Донецкой области, повредив жилые дома и учебное заведение, пострадавших нет.

Война •   •  10583 просмотра
россияне ударили ракетами по Селидовому в Донецкой области: повреждены дома и учебное заведение

Курс валют на 10 мая: доллар вырос снова на 17 копеек

Национальный банк Украины девальвировал гривну на 17 копеек, установив официальный курс доллара на уровне 39,7206 UAH/USD.

Экономика •   •  8833 просмотра
Курс валют на 10 мая: доллар вырос снова на 17 копеек

Центр противодействия дезинформации: вражеская пропаганда фактически поощряет своих военных совершать преступления против гражданских в условиях активизации боевых действий в Харьковской области

Вражеские пропагандисты "обрабатывают" оккупантов и хотят оправдать преступления против гражданских в условиях активизации боевых действий в Харьковской области, указывает Центр противодействия дезинформации.

Общество •   •  10277 просмотра
Центр противодействия дезинформации: вражеская пропаганда фактически поощряет своих военных совершать преступления против гражданских в условиях активизации боевых действий в Харьковской области

В результате серии массированных обстрелов рф по Волчанску за сутки ранены семь человек

Семь человек получили ранения в результате серии массированных обстрелов Волчанска Харьковской области российскими войсками из различных видов оружия 12 мая.

Война •   •  10818 просмотра
В результате серии массированных обстрелов рф по Волчанску за сутки ранены семь человек

Центр страткома: исследование показало, что видеоконтент в TikTok является настоящей новостной пустошью

Согласно исследованию, только 6 из 6 568 видео, позиционируемых как новости, были настоящими новостями.

Общество •   •  8040 просмотра
Центр страткома: исследование показало, что видеоконтент в TikTok является настоящей новостной пустошью

Армия рф утром атаковала село в Херсонской области, пожилой мужчина получил ранения

74-летний мужчина получил ранения в результате российского обстрела в селе Инженерное Херсонской области и был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Война •   •  9790 просмотра
Армия рф утром атаковала село в Херсонской области, пожилой мужчина получил ранения

В парламенте Грузии поддержали закон об "иноагентах" за минуту

Возле грузинского парламента вспыхнули столкновения, когда полиция силой оттеснила протестующих, которые выступали против противоречивого закона об "иностранных агентах". В парламенте Грузии поддержали закон за минуту. Финальное голосование - завтра.

Новости Мира •   •  9729 просмотра
В парламенте Грузии поддержали закон об "иноагентах" за минуту

Сумскую область враг с ночи обстрелял пять раз: зафиксировано 24 взрыва

россияне 5 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, вызвав 24 взрыва и обстреляв Белопольскую и Краснопольскую громады.

Война •   •  11952 просмотра
Сумскую область враг с ночи обстрелял пять раз: зафиксировано 24 взрыва

Наводнения и холодная лава с вулкана Марапи унесли жизни 37 человек в Индонезии

По меньшей мере 37 человек погибли и более 100 домов, мечетей и объектов были повреждены, когда сильные дожди вызвали потоки холодной лавы и пепла с индонезийского вулкана Марапи на острове Суматра.

Новости Мира •   •  10540 просмотра
Наводнения и холодная лава с вулкана Марапи унесли жизни 37 человек в Индонезии

По Харьковской области россияне били из авиации, РСЗО, минометов: полиция сообщила о последствиях

Российские войска обстреляли населенные пункты Харьковской области из авиации, реактивных систем залпового огня и минометов, повредив жилые дома, частные дома и объекты гражданской инфраструктуры, ранив нескольких гражданских лиц и заставив эвакуировать более 1600 жителей из прифронтовых районов, сообщили в полиции.

Война •   •  13734 просмотра
По Харьковской области россияне били из авиации, РСЗО, минометов: полиция сообщила о последствиях