россияне убили шестерых жителей Донетчины и ранили еще 22, в том числе ребенка

российские войска за прошедшие сутки, 12 июля, массированно обстреляли 17 населенных пунктов Донецкой области, в результате чего погибли шесть гражданских, еще 22 - травмировались, в том числе и ребенок. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

По данным правоохранителей, количество вражеских обстрелов по региону за сутки достигло 3830.

Армия рф атаковала 17 населенных пунктов: города Константиновка, Лиман, Николаевка, Мирноград, Новогродовка, Торецк, Украинск, Часов Яр, поселки Острое, Островское, села Диброва, Заря, Леонидовка, Мариновка, Михайловка, Новониколаевка, Ровно.

В результате вражеских обстрелов повреждено 66 гражданских объектов - 36 жилых домов, медицинские учреждения, предприятие, админздания, магазины, учебные заведения, автотранспорт, критическую инфраструктуру.

В Мирнограде россияне ударили авиабомбой "УМПБ Д-30СН" по остановке общественного транспорта. Погибли 4 человека, еще 9 получили ранения, среди них - ребенок. Повреждены 13 домов, 4 магазина, админздания, учебное заведение, автобус.

В Константиновке оккупанты сбросили авиабомбу "КАБ-500" на предприятие - убили двух гражданских лиц и троих ранили.

По Лиману россия нанесла удары авиабомбами "ОГАБ-1500", "ФАБ-250" и РСЗО "Ураган". Ранены семь жителей, повреждены 18 домов и 6 автомобилей.

На Новониколаевку враг направил ракету "Х-35" - травмирован гражданский человек.

Еще двое мирных жителей получили ранения - в Леонидовке и Часовом Яру.

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