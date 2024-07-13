Враг за сутки выпустил 32 КАБа по Харьковщине, из-за обстрелов пострадала пожилая женщина

российские войска за прошедшие сутки ударили 32 КАБами по населенным пунктам Харьковской области. В результате минометного обстрела Волчанска пострадала 68-летняя женщина. Всего из-за обстрелов 12 июля и сегодня ночью зафиксированы повреждения в пяти населенных пунктов области, сообщил в субботу председатель ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

"За сутки по территории Харьковщины выпущено 32 вражеских КАБа", - написал Синегубов в Telegram.

По его словам, вражеские обстрелы фиксировались:

13 июля 00:15 Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Завадское. Во время вражеского обстрела повреждены частный дом, гараж, хозяйственная постройка, окна, забор, ворота.

17:30 с. Новоосиново Купянского района. Произошел вражеский артобстрел, в результате которого повреждены пять частных домов, три хозяйственные постройки.



15:00 Чугуевский р-н, Волчанская ТГ, г. Волчанск. В результате минометного обстрела пострадала 68-летняя женщина.



15:00 в с. Борщева Харьковского района состоялся вражеский минометный обстрел населенного пункта, в результате чего поврежден один частный дом.



11:30 оккупанты двумя дронами ударили FPV-дроном по селу Одноробовка Богодуховского района. Удары произошли во время предоставления населению пенсии работниками передвижного почтового отделения Укрпочта. Уничтожена машина, еще одна получила повреждения.



10:00 Харьковский р-н, Липецкая ТГ, с. Слобожанское. В результате обстрела КАБ разрушено 13 частных домов.



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