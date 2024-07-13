За предыдущие сутки российские войска убили одного и ранили шестерых мирных жителей Херсонщины. Об этом утром в субботу, 13 июля, сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

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Сообщается, что под вражеские обстрелы и авиаудары попали Золотая Балка, Львов, Белозерка, Берислав, Антоновка, Станислав, Александровка, Кизомыс, Одрадокаменка, Гавриловка, Высокое, Первомайское, Гончарное и город Херсон.

"Российские военные попали в админздание, учебное заведение, башню сотовой связи, магазин и общежитие; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 3 многоэтажки и 3 частных дома. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 6 - получили ранения", - говорится в сообщении Прокудина.

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