Киев • УНН
Российские военные попали беспилотником в пункт выдачи гуманитарной помощи в Станиславе, ранив двух волонтеров в возрасте 45 и 40 лет, которые получили контузии, сотрясения мозга и взрывные травмы.
российские военные ударили FPV-дроном по точке выдачи гуманитарной помощи в Станиславе, пострадали два волонтера, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОГА.
По данным ОВА, из-за вражеской атаки пострадали двое волонтерок, 45 и 40 лет. Они получили контузии, сотрясения головного мозга, взрывные и черепно-мозговые травмы.
"Пострадавшим на месте оказали необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНН, на Херсонщине российские войска атаковали волонтеров международной благотворительной организации.