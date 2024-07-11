Атака рф на Киев 8 июля: за две недели обещают заключение, можно ли восстановить поврежденный дом 4 часа назад • 25638 просмотра

Директора "Киевской крепости" будут судить по делу о хищении средств при реставрации музея 5 часов назад • 16576 просмотра

В результате последнего массированного удара рф в Киеве погибли 33 человека, еще 125 ранены - ГСЧС 5 часов назад • 26095 просмотра

В результате атаки рф на Украину 8 июля погибли 44 человека, 196 ранены - ГСЧС 6 часов назад • 31590 просмотра