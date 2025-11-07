138 боевых столкновений на фронте: враг активно действует на Покровском и Константиновском направлениях

С начала этих суток на фронте произошло 138 боевых столкновений. Враг активно действует на Покровском, Константиновском и Славянском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали общины приграничных населенных пунктов Бобылевка, Нововасильевка, Горки, Бачевск, Бруски, Уланово Сумской области. - говорится в сводке.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток зафиксировано пять боевых столкновений, четыре из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес четыре авиационных удара, сбросил десять управляемых авиабомб и совершил 99 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых четыре — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили две атаки вражеских войск, еще три боевых столкновения продолжаются до сих пор. Враг пытается продвинуться в районах Волчанска и Каменки.

На Купянском направлении захватническая армия совершила семь атак на позиции украинских подразделений вблизи Купянска, Песчаного, Боровской Андреевки и в направлении Петропавловки. Три боевых столкновения до сих пор продолжаются.

На Лиманском направлении российские оккупанты пять раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Колодези, Новоселовка и в направлении населенного пункта Коровий Яр.

На Славянском направлении Силы обороны отбили 12 атак врага вблизи населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Серебрянка, Григоровка, Звановка.

На Краматорском направлении наши защитники успешно остановили две вражеские атаки вблизи Миньковки. Сейчас продолжаются еще два боевых столкновения в районе населенного пункта Ступочки.

На Константиновском направлении враг совершил 18 штурмовых действий в районах Плещеевки, Русиного Яра, Софиевки и в направлении Ильиновки. Сейчас идут бои в трех локациях.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 45 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Федоровка, Никаноровка, Красный Лиман, Родинское, Красный Яр, Гродовка, Даченское, Новогродовка, Мирноград, Покровск, Песчаное, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Филиал и в направлении населенных пунктов Новопавловка и Кучеров Яр. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 39 атак противника. Шесть боевых столкновений продолжаются.

На Александровском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Вербовое, Снежное, Орестополь, Павловка, Новогригоровка, Егоровка, Нововасильевское, Рыбное, Новониколаевка и в направлении населенного пункта Терноватое. Наши воины отбили шесть вражеских штурмов, еще пять атак продолжаются.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг с начала суток не проводил наступательных действий, однако наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Яблоково, Ровнополье, Красное, Железнодорожное, Новоандреевка, Преображенка.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили две атаки захватчиков вблизи Антоновского моста.

Боев на фронте за сутки стало на треть меньше, Покровское направление остается самым горячим: карта от Генштаба