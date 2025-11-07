138 боевых столкновений на фронте: враг активно действует на Покровском и Константиновском направлениях

ukenru
Эксклюзив
14:58 • 428 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
13:59 • 6650 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
11:23 • 13337 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
09:48 • 32084 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
09:46 • 32439 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
7 ноября, 07:19 • 36837 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
7 ноября, 05:43 • 28757 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
7 ноября, 03:41 • 30004 просмотра
Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс
7 ноября, 00:03 • 29714 просмотра
Украина ведет "позитивные" переговоры по ракетам Tomahawk, несмотря на позицию Трампа - Стефанишина
6 ноября, 19:30 • 32846 просмотра
Как будут отключать свет в Киеве и регионах: ДТЭК обнародовал графики на 7 ноябряPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Выход GTA VI снова отложен7 ноября, 06:53 • 22253 просмотра
Почти 8 тыс. украинских авторов на OnlyFans заработали около 5 млрд грн за год7 ноября, 07:49 • 18637 просмотра
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицуPhoto7 ноября, 08:03 • 25557 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 202509:56 • 13964 просмотра
Британия готовит все рода войск для проведения операций в Украине - The Guardian11:56 • 10455 просмотра
публикации
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
14:58 • 470 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Эксклюзив
13:59 • 6712 просмотра
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом13:34 • 6364 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
09:48 • 32108 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
09:46 • 32462 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Музыкант
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Покровск
Мирноград
Германия
Реклама
УНН Lite
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает11:01 • 7676 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 202509:56 • 14100 просмотра
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицуPhoto7 ноября, 08:03 • 25707 просмотра
Почти 8 тыс. украинских авторов на OnlyFans заработали около 5 млрд грн за год7 ноября, 07:49 • 18779 просмотра
Выход GTA VI снова отложен7 ноября, 06:53 • 22393 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
МиГ-31
Отопление
Ми-8

138 боевых столкновений на фронте: враг активно действует на Покровском и Константиновском направлениях

Киев • УНН

 • 498 просмотра

С начала суток на фронте произошло 138 боевых столкновений, враг активно действует на Покровском, Константиновском и Славянском направлениях. Оккупанты нанесли четыре авиационных удара и совершили 99 обстрелов позиций ВСУ.

138 боевых столкновений на фронте: враг активно действует на Покровском и Константиновском направлениях

С начала этих суток на фронте произошло 138 боевых столкновений. Враг активно действует на Покровском, Константиновском и Славянском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали общины приграничных населенных пунктов Бобылевка, Нововасильевка, Горки, Бачевск, Бруски, Уланово Сумской области.

- говорится в сводке.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток зафиксировано пять боевых столкновений, четыре из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес четыре авиационных удара, сбросил десять управляемых авиабомб и совершил 99 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых четыре — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили две атаки вражеских войск, еще три боевых столкновения продолжаются до сих пор. Враг пытается продвинуться в районах Волчанска и Каменки.

На Купянском направлении захватническая армия совершила семь атак на позиции украинских подразделений вблизи Купянска, Песчаного, Боровской Андреевки и в направлении Петропавловки. Три боевых столкновения до сих пор продолжаются.

На Лиманском направлении российские оккупанты пять раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Колодези, Новоселовка и в направлении населенного пункта Коровий Яр.

На Славянском направлении Силы обороны отбили 12 атак врага вблизи населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Серебрянка, Григоровка, Звановка.

На Краматорском направлении наши защитники успешно остановили две вражеские атаки вблизи Миньковки. Сейчас продолжаются еще два боевых столкновения в районе населенного пункта Ступочки.

На Константиновском направлении враг совершил 18 штурмовых действий в районах Плещеевки, Русиного Яра, Софиевки и в направлении Ильиновки. Сейчас идут бои в трех локациях.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 45 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Федоровка, Никаноровка, Красный Лиман, Родинское, Красный Яр, Гродовка, Даченское, Новогродовка, Мирноград, Покровск, Песчаное, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Филиал и в направлении населенных пунктов Новопавловка и Кучеров Яр. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 39 атак противника. Шесть боевых столкновений продолжаются.

На Александровском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Вербовое, Снежное, Орестополь, Павловка, Новогригоровка, Егоровка, Нововасильевское, Рыбное, Новониколаевка и в направлении населенного пункта Терноватое. Наши воины отбили шесть вражеских штурмов, еще пять атак продолжаются.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг с начала суток не проводил наступательных действий, однако наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Яблоково, Ровнополье, Красное, Железнодорожное, Новоандреевка, Преображенка.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили две атаки захватчиков вблизи Антоновского моста.

Боев на фронте за сутки стало на треть меньше, Покровское направление остается самым горячим: карта от Генштаба07.11.25, 08:16 • 2694 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
Воздушная тревога
Война в Украине
Столкновения
Волчанск
Покровск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Новогродовка
Мирноград
Звановка
Купянск