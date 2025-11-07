ukenru
14:58 • 2364 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
13:59 • 9960 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
11:23 • 14094 перегляди
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
09:48 • 33334 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
09:46 • 33504 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
7 листопада, 07:19 • 37123 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
7 листопада, 05:43 • 28904 перегляди
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
7 листопада, 03:41 • 30062 перегляди
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
7 листопада, 00:03 • 29764 перегляди
Україна веде "позитивні" переговори щодо ракет Tomahawk попри позицію Трампа - Стефанішина
6 листопада, 19:30 • 32889 перегляди
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопадаPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

138 бойових зіткнень на фронті: ворог активно діє на Покровському та Костянтинівському напрямках

Київ • УНН

 • 668 перегляди

Від початку доби на фронті відбулося 138 бойових зіткнень, ворог активно діє на Покровському, Костянтинівському та Слов'янському напрямках. Окупанти завдали чотирьох авіаційних ударів та здійснили 99 обстрілів позицій ЗСУ.

138 бойових зіткнень на фронті: ворог активно діє на Покровському та Костянтинівському напрямках

Від початку цієї доби на фронті відбулося 138 бойових зіткнень. Ворог активно діє на Покровському, Костянтинівському та Слов'янському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів Бобилівка, Нововасилівка, Гірки, Бачівськ, Бруски, Уланове Сумської області 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках від початку доби зафіксовано п’ять бойових зіткнень, чотири з яких тривають дотепер. Крім того, ворог завдав чотирьох авіаційних ударів, скинув десять керованих авіабомб та здійснив 99 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких чотири — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили дві атаки ворожих військ, ще три бойові зіткнення тривають дотепер. Ворог намагається просунутися в районах Вовчанська та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку загарбницька армія здійснила сім атак на позиції українських підрозділів поблизу Куп’янська, Піщаного, Борівської Андріївки та у напрямку Петропавлівки. Три бойові зіткнення досі тривають.

На Лиманському напрямку російські окупанти п’ять разів намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Колодязі, Новоселівка та у напрямку населеного пункту  Коровій Яр.

На Слов'янському напрямку Сили оборони відбили 12 атак ворога поблизу населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Серебрянка, Григорівка, Званівка.

На Краматорському напрямку наші захисники успішно зупинили дві ворожі атаки поблизу Міньківки. Наразі тривають ще два бойові зіткнення в районі населеного пункту Ступочки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 штурмових дій у районах Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки та в напрямку Іллінівки. Наразі точаться бої у трьох локаціях.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 45 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Червоний Яр, Гродівка, Даченське, Новогродівка, Мирноград, Покровськ, Піщане, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія та у напрямку населених пунктів Новопавлівка і Кучерів Яр. Сили оборони стримують натиск і вже відбили 39 атак противника. Шість бойових зіткнень тривають.

На Олександрівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Вербове, Січневе, Орестопіль, Павлівка, Новогригорівка, Єгорівка, Нововасилівське, Рибне, Новомиколаївка та у напрямку населеного пункту Тернувате. Наші воїни відбили шість ворожих штурмів, ще п’ять атак тривають.

На Гуляйпільському і Оріхівському напрямках ворог з початку доби не проводив наступальних дій, проте завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Яблукове, Рівнопілля, Червоне, Залізничне, Новоандріївка, Преображенка.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили дві атаки загарбників поблизу Антонівського мосту.

Боїв на фронті за добу поменшало на третину, Покровський напрямок залишається найгарячішим: карта від Генштабу07.11.25, 08:16 • 2704 перегляди

Антоніна Туманова

