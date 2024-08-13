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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Новогродовке Донецкой области вводят жесткий комендантский час

В Новогродовке Донецкой области вводят жесткий комендантский час

Киев  •  УНН

13 августа 2024, 16:48  •  12936 просмотра

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С 15 августа в Новогродовке будет действовать комендантский час с 15:00 до 11:00. Жители будут иметь только 4 часа в сутки для передвижения, закроются все магазины и рынки, ограничится въезд в город.

В Донецкой области в городе Новогродовка вводят более жесткий комендантский час. Люди будут иметь возможность находиться на улице только четыре часа в сутки. Об этом заявил начальник отдела гражданской защиты Донецкой ОГА Сергей Гончаров, пишет Суспільне, передает УНН.

Детали 

В связи с новым комендантским часом в городе также закроют все магазины и рынки

Сегодня буквально уже готовятся изменения. Касаются они города Новогродовка. С 15 августа на территории города в связи с активизацией боевых действий и повышения угрозы для населения, на территории города будет введен комендантский час с 15 часов дня до 11 часов утра. В течение дня, всего 4 часа, население сможет передвигаться по территории города

- заявил Сергей Гончаров.

По его словам, все остальное время - с 15:00 до 11:00 - на территории города будет действовать комендантский час. Также в связи с новым комендантским часом в городе также закроют все магазины и рынки.

Они не будут работать вообще на территории города Новогродовка. Запрет круглосуточный

- объяснил глава начальник отдела гражданской защиты начальник отдела гражданской защиты

Также вводится ограничение на въезд в Новогродовку. По словам Гончарова, заехать в город смогут только люди, которые имеют соответствующую прописку.

По данным Сергея Гончарова, на 8 августа в городе оставалось шесть с половиной тысяч человек. Однако продолжается активная эвакуация, ежедневно из города выезжает около 100-150 человек.

Селидове та Новогродівка: на Донеччині розширили перелік громад, де проведуть примусову евакуацію родин з дітьми 5 августа 2024, 16:59 • 22146 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ОбществоВойна
novogrodovkaНовогродовка
donetskДонецк
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