На фронте 226 боев, Покровское направление остается самым горячим: карта от Генштаба
Киев • УНН
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 226 боевых столкновений, что больше, чем днем ранее. Наибольшая активность наблюдалась на Покровском направлении, где ВСУ отбили 81 атаку.
226 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, что больше, чем днем ранее, наиболее горячо по-прежнему на Покровском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 13 ноября, показав карту боевых действий, пишет УНН.
Всего за прошедшие сутки зафиксировано 226 боевых столкновений
Вчера противник нанес три ракетных и 36 авиационных ударов, применил три ракеты, сбросил 84 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 3901 обстрел, в том числе 130 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 3762 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Варваровка и Зеленый Гай Запорожской области.
"Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления, три района сосредоточения личного состава и еще два других важных объекта противника", - говорится в сводке.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано три боевых столкновения. Противник нанес три авиаудара, сбросив восемь авиабомб, совершил 212 артиллерийских обстрелов, в том числе 14 - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении произошло 18 боевых столкновений в районах Волчанска, Синельниково и в сторону Двуречанского и Григоровки.
На Купянском направлении за сутки зафиксировано девять атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки, Песчаного и Богуславки.
На Лиманском направлении враг атаковал 32 раза, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Карповка, Заречное, Новоселовка и в направлениях населенных пунктов Новый Мир, Глущенково, Новосергиевка, Ставки, Дробышево, Коровий Яр, Лиман.
На Славянском направлении противник девять раз атаковал позиции Сил обороны в районах Дроновки, Ямполя, Серебрянки и Выемки.
На Краматорском направлении противник, по уточненной информации, наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении враг совершил 24 атаки в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Константиновка, Яблоновка, Русин Яр и в направлениях населенных пунктов Бересток и Софиевка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 81 атаку агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Маяк, Новоекономическое, Новое Шахово, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Новогродовка, Зеленое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Филиал, Дачное и в направлении Новопавловки.
На Александровском направлении Силы обороны отбили 15 вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Январское, Сосновка, Вербовое, Злагода, Александроград, Степное, Рыбное.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили шесть вражеских атак в районе населенного пункта Зеленый Гай. Враг нанес авиаудары по Варваровке и Зеленому Гаю.
На Ореховском направлении оккупанты пять раз пытались продвинуться вперед на позиции наших войск в сторону Приморского и Новоданиловки. Враг успеха не имел.
На Приднепровском направлении вражеские подразделения совершили две тщетные попытки приближения к позициям наших подразделений в направлении Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Минус 1180 солдат и 141 БПЛА: Генштаб рассказал о потерях врага 12 ноября13.11.25, 07:15 • 2266 просмотров