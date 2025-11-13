На фронте 226 боев, Покровское направление остается самым горячим: карта от Генштаба

226 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, что больше, чем днем ранее, наиболее горячо по-прежнему на Покровском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 13 ноября, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 226 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес три ракетных и 36 авиационных ударов, применил три ракеты, сбросил 84 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 3901 обстрел, в том числе 130 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 3762 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Варваровка и Зеленый Гай Запорожской области.

"Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления, три района сосредоточения личного состава и еще два других важных объекта противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано три боевых столкновения. Противник нанес три авиаудара, сбросив восемь авиабомб, совершил 212 артиллерийских обстрелов, в том числе 14 - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 18 боевых столкновений в районах Волчанска, Синельниково и в сторону Двуречанского и Григоровки.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано девять атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки, Песчаного и Богуславки.

На Лиманском направлении враг атаковал 32 раза, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Карповка, Заречное, Новоселовка и в направлениях населенных пунктов Новый Мир, Глущенково, Новосергиевка, Ставки, Дробышево, Коровий Яр, Лиман.

На Славянском направлении противник девять раз атаковал позиции Сил обороны в районах Дроновки, Ямполя, Серебрянки и Выемки.

На Краматорском направлении противник, по уточненной информации, наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении враг совершил 24 атаки в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Константиновка, Яблоновка, Русин Яр и в направлениях населенных пунктов Бересток и Софиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 81 атаку агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Маяк, Новоекономическое, Новое Шахово, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Новогродовка, Зеленое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Филиал, Дачное и в направлении Новопавловки.

На Александровском направлении Силы обороны отбили 15 вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Январское, Сосновка, Вербовое, Злагода, Александроград, Степное, Рыбное.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили шесть вражеских атак в районе населенного пункта Зеленый Гай. Враг нанес авиаудары по Варваровке и Зеленому Гаю.

На Ореховском направлении оккупанты пять раз пытались продвинуться вперед на позиции наших войск в сторону Приморского и Новоданиловки. Враг успеха не имел.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения совершили две тщетные попытки приближения к позициям наших подразделений в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

