В Донецкой области сегодня под утро российские войска ударили по Новогродовке, за минувшие сутки из-за российских атак в регионе один человек погиб и четверо получили ранения, сообщили в ГУНП в области в среду, пишет УНН.

Детали

"В течение суток полиция зафиксировала 2531 обстрел по линии фронта и жилому сектору", - говорится в сообщении.

Под ударом, как указано, находились 9 населенных пунктов: города Курахово, Лиман, Торецк, поселок Гродовка, села Веролюбовка, Ильиновка, Николаевка (Константиновская ТГ), Николаевка (Новогродовская ТГ), Новожеланное. Повреждены 23 гражданских объекта - 13 жилых домов, учебные заведения, магазины, админздание, кафе, электросеть.

В частности, вражеские обстрелы фиксировали:

В Торецке, который подвергается массированным атакам, россияне убили гражданское лицо, еще троих ранили, поврежден многоквартирный дом.

Николаевку Константиновской громады враг обстрелял из ствольной артиллерии, есть раненый, поврежден частный дом.



Четырьмя авиаударами по Гродовке войска рф повредили 2 частных дома, 2 магазина, кафе и админздание. В Курахово поврежден многоквартирный дом.

На Лиман оккупанты сбросили авиабомбу «ФАБ-250» с модулем УМПК, разрушениям подверглись три частных дома.

В результате удара по Ильиновке бомбой «КАБ-250» с модулем УМПК пострадали два дома. В Николаевке Новогродовской ТГ в результате обстрела из РСЗО «Смерч» повреждены многоквартирный и частный дома, учебное заведение.

Сегодня под утро состоялся вражеский обстрел Новогродовки - по предварительной информации, повреждены три многоквартирных дома, пострадавших нет.

Кроме того, по данным полиции, поступила информация о гражданском лице, травмированном в Новоукраинке 29 июля в результате удара дроном по автомобилю.

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