Киев • УНН
За сутки в Донецкой области зафиксирован 2531 обстрел. Пострадали 9 населенных пунктов, повреждены 23 гражданских объекта, включая жилые дома, школы и магазины.
В Донецкой области сегодня под утро российские войска ударили по Новогродовке, за минувшие сутки из-за российских атак в регионе один человек погиб и четверо получили ранения, сообщили в ГУНП в области в среду, пишет УНН.
Детали
"В течение суток полиция зафиксировала 2531 обстрел по линии фронта и жилому сектору", - говорится в сообщении.
Под ударом, как указано, находились 9 населенных пунктов: города Курахово, Лиман, Торецк, поселок Гродовка, села Веролюбовка, Ильиновка, Николаевка (Константиновская ТГ), Николаевка (Новогродовская ТГ), Новожеланное. Повреждены 23 гражданских объекта - 13 жилых домов, учебные заведения, магазины, админздание, кафе, электросеть.
В частности, вражеские обстрелы фиксировали:
Кроме того, по данным полиции, поступила информация о гражданском лице, травмированном в Новоукраинке 29 июля в результате удара дроном по автомобилю.
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