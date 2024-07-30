Спасатели эвакуировали 73 человека из Покровского района Донецкой области. Среди низ - 21 ребенок и 7 маломобильных лиц. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

"73 жителей, среди которых 21 ребенок и 7 маломобильных лиц, эвакуировали спасатели Донетчины в Покровском районе", - сообщили в ГСЧС.

Также добавили, что власти призывают граждан не рисковать жизнью и здоровьем и подчеркивают необходимость эвакуации.

Дополнение

Российские войска за минувшие сутки 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате атак погибли 4 человека, 5 ранены, повреждены десятки домов.

Напомним

В Донецкой области в июне было принято решение о проведении принудительной эвакуации детей с их родителями или другими законными представителями из ряда поселков Лиманской и Ильиновской громад. Принудительную эвакуацию детей с их родителями проведут из поселка Дробышево Лиманской громады и сел Новая Полтавка, Новооленевка, Александрополь, Романовка Ильиновской громады.