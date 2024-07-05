В результате массированных обстрелов россиянами населенных пунктов Донецкой области 4 июля погибли трое гражданских, еще 24 получили ранения, в том числе 5 детей. Кроме того, сегодня ночью еще один человек получил ранения из-за вражеского удара двумя управляемыми бомбами по жилому сектору Константиновки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

По данным правоохранителей, за сутки враг нанес 2434 удара по фронтовому региону.

Армия рф атаковала 21 населенный пункт: города Константиновка, Красногоровка, Курахово, Лиман, Новогродовка, Селидово, Украинск, поселки Гродовка, Дробышево, Северное, села Вишневое, Воздвиженка, Заветное, Екатериновка, Клебан-Бык, Мирное, Михайловка, Новооленовка, Петровка, Стенки, Тарасовка.

В результате ударов, как сообщается, повреждены 66 гражданских объектов - 40 жилых домов, админздания, кафе, столовая, гаражи, сельхозтехника и автомобили, критическая инфраструктура, сгорело 27 га пшеницы.

Село Стенки оккупанты обстреляли из артиллерии - убили человека, повредили тракторы, комбайн и хозяйственную постройку.

В Заветном в результате дроновой атаки погиб мирный житель. Еще один погибший - в Красногоровке.

россияне утром ударили КАБом по поселку на Харьковщине. За сутки из-за вражеских обстрелов области трое погибших, еще 6 - пострадавших

По Новогродовке россияне ударили трижды: из РСЗО "Ураган" и дронов. Ранения получили 9 гражданских лиц, среди них - 4 ребенка. Повреждены три многоквартирных дома, два админздания, кафе и гражданское авто.

Три удара "Ураганами" и дроном пережил Украинск - травмированы четыре жителя, повреждены 8 многоквартирных домов, 9 гаражей, грузовик.

В результате обстрела Северного пострадали трое гражданских, в том числе мальчик 2014 года рождения.

На Мирное российские войска сбросили 4 авиабомбы "УМПБ Д-30СН" - ранили трех жителей, повредили 5 частных домов, предприятие, уничтожили пшеничное поле.

Три человека получили ранения в Курахово, где враг попал в многоквартирный дом. Еще один человек пострадал в селе Клебан-Бык.

В Херсонской области россияне попали в медучреждение, ранили 3 человек

В результате бомбовых ударов в Лимане поврежден объект критической инфраструктуры, в Дробышево - 4 частных дома, в Тарасовке - многоквартирный и 6 частных домов, в Петровке - 5 домов.

Кроме того, сегодня после полуночи россия попала двумя управляемыми бомбами "УМПБ Д-30СН" по жилому сектору Константиновки. Есть раненый, разрушениям подверглись 2 многоквартирных и 4 частных дома и 2 автомобиля.