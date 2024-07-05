В Херсонской области за прошедшие сутки российские войска попали в медицинское учреждение, повредили жилые дома, 3 человека получили ранения, сообщил в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения - написал Прокудин в Telegram.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Осокоровка, Михайловка, Максима Горького, Днепровское, Антоновка, Одрадокаменка, Шевченковка, Берислав, Янтарное, Вировка, Станислав, Гавриловка, Кизомыс, Никольское, Львово, Тягинка, Дарьевка и город Херсон.

российские военные, по его данным, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 2 многоэтажки и 11 частных домов. "Зафиксировано попадание в медицинское учреждение и газопровод, повреждены хозяйственные постройки и частный автомобиль", - отметил он.

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