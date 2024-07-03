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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Детективы НАБУ нуждаются в психологе и омбудсмене - выводы аудита

Детективы НАБУ нуждаются в психологе и омбудсмене - выводы аудита

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Детективы НАБУ нуждаются в психологе и омбудсмене - выводы аудита

Детективы НАБУ нуждаются в психологе и омбудсмене - выводы аудита

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НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

2 июля 2024, 08:59  •  159482 просмотра
Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

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Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

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1 июля 2024, 10:07  •  187091 просмотра
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