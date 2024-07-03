На Херсонщине российские войска обстреляли поселок Приозерное. В результате вражеской атаки пострадали по меньшей мере три человека. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление ОВА.

Детали

Отмечается, что от удара пострадали отец и сын - на момент удара они находились в автомастерской. Снаряд от града залетел внутрь, но, к счастью, не разорвался.

42-летний мужчина получил минно-взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также ранения туловища и ног. У его 19-летнего сына также диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения рук - резюмировали в ОВА.

Мужчины самостоятельно обратились в медучреждение за помощью. Дальнейшее лечение они будут проходить амбулаторно.

Впоследствии появилась информация о еще одном раненом - в больницу обратился мужчина, 47 лет. У него - минно-взрывная травма, сотрясение головного мозга, а также перелом и осколочное ранение ноги.

Пострадавшего госпитализировали для оказания медицинской помощи - подытожили в ОВА.

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