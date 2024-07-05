россияне утром ударили КАБом по поселку на Харьковщине. За сутки из-за вражеских обстрелов области трое погибших, еще 6 - пострадавших
Киев • УНН
За минувшие сутки российские войска обстреляли несколько населенных пунктов в Харьковской области, в результате чего погибли 3 гражданских лица, еще 6 получили ранения, были повреждены жилые дома, лесные массивы и инфраструктура.
Вражескому удару КАБом сегодня утром подвергся поселок Куриловка Купянского района, есть повреждения. На Харьковщине за минувшие сутки из-за обстрелов российских войск 3 человека погибли, еще шестеро получили ранения. Об этом в пятницу сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
5 июля 04:05 с. Куриловка Купянский район. Обстрел КАБ в результате которого поврежден частный дом
По его словам, по области за минувшие сутки также зафиксированы вражеские обстрелы:
- 17:25 м. Купянск. В результате обстрела из РСЗО горел жилой дом.
- 16:44 Чугуевский р-н, Волчанская ТГ, с. Лосовка. В результате обстрела горели конструктивные элементы 3 частных домов. Погиб мужчина.
- 16:44 Изюмский р-н, Боровская ТГ, г. Боровая, Купянский лесхоз, Боровское лесничество. В результате обстрела горела хвойная лесная подстилка на площади 2,5 га.
- 16:20 Чугуевский р-н, Волчанская ТГ, пгт Белый Колодец. Вследствие КАБ обстрела горели складские помещения элеватора.
- 15:30 Купянский р-н, Куриловская ТГ, с. Глушковка. В результате обстрела КАБ горел частный гараж. Четыре женщины и один мужчина пострадали. Одна женщина погибла.
- 15:30 Харьковский р-н, с. Русская Лозовая, в результате обстрела КАБ пострадал мужчина. Погибла женщина.
- 14:55 Купянский р-н, Куриловская ТГ, с. Сеньково. В результате обстрела из РСЗО горели два автомобиля. Повреждено здание сельского совета и клуба.
- 4 июля 08:18 г. Купянск. В результате обстрела горел дом.
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