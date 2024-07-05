россияне утром ударили КАБом по поселку на Харьковщине. За сутки из-за вражеских обстрелов области трое погибших, еще 6 - пострадавших

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
YouTube заблокировал каналы подсанкционных российских артистов

YouTube заблокировал каналы подсанкционных российских артистов

  •  49004 просмотра
Ермак обсудил с Советом поддержки предпринимательства вопросы развития экономики в условиях военного положения

Ермак обсудил с Советом поддержки предпринимательства вопросы развития экономики в условиях военного положения

  •  60802 просмотра
Вражеские БпЛА зафиксированы во многих регионах Украины

Вражеские БпЛА зафиксированы во многих регионах Украины

  •  43276 просмотра
В Ростове-на-Дону произошли многочисленные взрывы и пожар

В Ростове-на-Дону произошли многочисленные взрывы и пожар

  •  52721 просмотра
Оккупанты угрожают депортацией за отказ от российских паспортов на захваченных территориях - Сопротивление

Оккупанты угрожают депортацией за отказ от российских паспортов на захваченных территориях - Сопротивление

  •  67878 просмотра
публикации
В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования

В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования
Эксклюзив

  •  4067 просмотра
НАБУ хочет обыскивать нардепов без разрешения Генпрокурора

НАБУ хочет обыскивать нардепов без разрешения Генпрокурора

  •  129383 просмотра
Элементарно нельзя воспользоваться туалетом: почему столица Украины далека от безбарьерности

Элементарно нельзя воспользоваться туалетом: почему столица Украины далека от безбарьерности

  •  135431 просмотра
Детективы НАБУ нуждаются в психологе и омбудсмене - выводы аудита

Детективы НАБУ нуждаются в психологе и омбудсмене - выводы аудита

3 июля 2024, 07:59  •  184623 просмотра
НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

2 июля 2024, 08:59  •  208660 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 июля: Всемирный день бикини, День трудоголика, День трудоголика

5 июля: Всемирный день бикини, День трудоголика, День трудоголика

  •  14294 просмотра
Бекхэмы празднуют 25 годовщину брака, устроив фотосессию в своих свадебных костюмах

Бекхэмы празднуют 25 годовщину брака, устроив фотосессию в своих свадебных костюмах

  •  76044 просмотра
4 июля: День Национальной полиции Украины, День музыки в стиле кантри

4 июля: День Национальной полиции Украины, День музыки в стиле кантри

4 июля 2024, 03:03  •  110006 просмотра
"Песочный человек 2": Netflix объявили новый каст героев

"Песочный человек 2": Netflix объявили новый каст героев

3 июля 2024, 15:16  •  105786 просмотра
"Дэдпул и Росомаха" восстановит вселенную о Людях Икс от Marvel

"Дэдпул и Росомаха" восстановит вселенную о Людях Икс от Marvel

3 июля 2024, 11:10  •  123275 просмотра
Актуальное
россияне утром ударили КАБом по поселку на Харьковщине. За сутки из-за вражеских обстрелов области трое погибших, еще 6 - пострадавших

россияне утром ударили КАБом по поселку на Харьковщине. За сутки из-за вражеских обстрелов области трое погибших, еще 6 - пострадавших

Киев  •  УНН

5 июля 2024, 06:07  •  6681 просмотра

Read in English

За минувшие сутки российские войска обстреляли несколько населенных пунктов в Харьковской области, в результате чего погибли 3 гражданских лица, еще 6 получили ранения, были повреждены жилые дома, лесные массивы и инфраструктура.

Вражескому удару КАБом сегодня утром подвергся поселок Куриловка Купянского района, есть повреждения. На Харьковщине за минувшие сутки из-за обстрелов российских войск 3 человека погибли, еще шестеро получили ранения. Об этом в пятницу сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

 5 июля 04:05 с. Куриловка Купянский район. Обстрел КАБ в результате которого поврежден частный дом

- написал Синегубов в Telegram.

По его словам, по области за минувшие сутки также зафиксированы вражеские обстрелы:

  •  17:25 м. Купянск. В результате обстрела из РСЗО горел жилой дом.
  • 16:44 Чугуевский р-н, Волчанская ТГ, с. Лосовка. В результате обстрела горели конструктивные элементы 3 частных домов. Погиб мужчина.
  • 16:44 Изюмский р-н, Боровская ТГ, г. Боровая, Купянский лесхоз, Боровское лесничество. В результате обстрела горела хвойная лесная подстилка на площади 2,5 га.
  • 16:20 Чугуевский р-н, Волчанская ТГ, пгт Белый Колодец. Вследствие КАБ обстрела горели складские помещения элеватора.
  • 15:30 Купянский р-н, Куриловская ТГ, с. Глушковка. В результате обстрела КАБ горел частный гараж. Четыре женщины и один мужчина пострадали. Одна женщина погибла.
  • 15:30 Харьковский р-н, с. Русская Лозовая, в результате обстрела КАБ пострадал мужчина. Погибла женщина.
  • 14:55 Купянский р-н, Куриловская ТГ, с. Сеньково. В результате обстрела из РСЗО горели два автомобиля. Повреждено здание сельского совета и клуба.
  • 4 июля 08:18 г. Купянск. В результате обстрела горел дом.

В Харьковской области из села Сотницкий Казачок, где идут активные бои, эвакуировали 30 человек, в Богодуховском районе готовятся к эвакуации 12 детей - ОВА4 июля 2024, 10:49 • 20953 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Эксклюзив
В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования
  •  3775 просмотра

В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования

Эксклюзив
Предварительную проверку по заявлению судьи Шевченковского райсуда Киева о давлении со стороны Гетманцева будет проводить глава ВСП Усик
  •  25667 просмотра

Предварительную проверку по заявлению судьи Шевченковского райсуда Киева о давлении со стороны Гетманцева будет проводить глава ВСП Усик

Эксклюзив
Атака на Тамбовский пороховой завод - спецоперация ГУР, объект вражеского ВПК поражен дроном-камикадзе - источник
  •  96537 просмотра

Атака на Тамбовский пороховой завод - спецоперация ГУР, объект вражеского ВПК поражен дроном-камикадзе - источник

Эксклюзив
Полномасштабная война изменила рынок ритейла: какие требования перед компаниями ставили вендоры
  •  104383 просмотра

Полномасштабная война изменила рынок ритейла: какие требования перед компаниями ставили вендоры

Эксклюзив
Дорога на Черниговщине, ремонта которой добились местные жители, уже с асфальтом (видео)
  •  102340 просмотра

Дорога на Черниговщине, ремонта которой добились местные жители, уже с асфальтом (видео)

Эксклюзив
Экспорт зерновых в следующем маркетинговом году будет неизменным, несмотря на низкую урожайность – эксперт
  •  101493 просмотра

Экспорт зерновых в следующем маркетинговом году будет неизменным, несмотря на низкую урожайность – эксперт

Эксклюзив
Все, кто сотрудничает с оккупантами, в том числе ведет бизнес с россиянами – враги Украины - нардеп
  •  63783 просмотра

Все, кто сотрудничает с оккупантами, в том числе ведет бизнес с россиянами – враги Украины - нардеп

Эксклюзив
Из-за возможного переименования Броваров в Бровари некоторые медики могут остаться без зарплаты - депутат горсовета объяснил, почему
  •  59753 просмотра

Из-за возможного переименования Броваров в Бровари некоторые медики могут остаться без зарплаты - депутат горсовета объяснил, почему

Эксклюзив
Попытки поставить судью под контроль. Судья в отставке прокомментировал отказ ОГП открыть производство против Гетманцева
  •  76849 просмотра

Попытки поставить судью под контроль. Судья в отставке прокомментировал отказ ОГП открыть производство против Гетманцева

Эксклюзив
"Говори, не говори - лучший город Бровары": Олег Лисогор об инициативе нардепов переименовать его родной город
4 июля 2024, 05:43  •  85165 просмотра

"Говори, не говори - лучший город Бровары": Олег Лисогор об инициативе нардепов переименовать его родной город

Популярные

Оккупанты угрожают депортацией за отказ от российских паспортов на захваченных территориях - Сопротивление

Оккупанты угрожают депортацией за отказ от российских паспортов на захваченных территориях - Сопротивление

  •  67878 просмотра
В Ростове-на-Дону произошли многочисленные взрывы и пожар

В Ростове-на-Дону произошли многочисленные взрывы и пожар

  •  52721 просмотра
Вражеские БпЛА зафиксированы во многих регионах Украины

Вражеские БпЛА зафиксированы во многих регионах Украины

  •  43276 просмотра
Ермак обсудил с Советом поддержки предпринимательства вопросы развития экономики в условиях военного положения

Ермак обсудил с Советом поддержки предпринимательства вопросы развития экономики в условиях военного положения

  •  60802 просмотра
YouTube заблокировал каналы подсанкционных российских артистов

YouTube заблокировал каналы подсанкционных российских артистов

  •  49004 просмотра

Публикации

В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования

В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования
Эксклюзив

  •  4067 просмотра
НАБУ хочет обыскивать нардепов без разрешения Генпрокурора

НАБУ хочет обыскивать нардепов без разрешения Генпрокурора

  •  129383 просмотра
Элементарно нельзя воспользоваться туалетом: почему столица Украины далека от безбарьерности

Элементарно нельзя воспользоваться туалетом: почему столица Украины далека от безбарьерности

  •  135431 просмотра
Детективы НАБУ нуждаются в психологе и омбудсмене - выводы аудита

Детективы НАБУ нуждаются в психологе и омбудсмене - выводы аудита

3 июля 2024, 07:59  •  184623 просмотра
НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

2 июля 2024, 08:59  •  208660 просмотра

Война

Ракетная атака рф на Одесский район: 7 человек до сих пор в больнице, одна женщина в крайне тяжелом состоянии

Ракетная атака рф на Одесский район: 7 человек до сих пор в больнице, одна женщина в крайне тяжелом состоянии

  •  15 просмотра
Одесская область ночью подверглась вражеской атаке дронами, повреждена дорога - ОВА

Одесская область ночью подверглась вражеской атаке дронами, повреждена дорога - ОВА

  •  2232 просмотра
"Дальше точно будет": Юсов прокомментировал удар по Тамбовскому пороховому заводу

"Дальше точно будет": Юсов прокомментировал удар по Тамбовскому пороховому заводу

  •  3489 просмотра
Черкасская область: ночью уничтожены два вражеских "шахеда"

Черкасская область: ночью уничтожены два вражеских "шахеда"

  •  6502 просмотра
россияне утром ударили КАБом по поселку на Харьковщине. За сутки из-за вражеских обстрелов области трое погибших, еще 6 - пострадавших

россияне утром ударили КАБом по поселку на Харьковщине. За сутки из-за вражеских обстрелов области трое погибших, еще 6 - пострадавших

  •  7954 просмотра

политика

Предварительную проверку по заявлению судьи Шевченковского райсуда Киева о давлении со стороны Гетманцева будет проводить глава ВСП Усик

Предварительную проверку по заявлению судьи Шевченковского райсуда Киева о давлении со стороны Гетманцева будет проводить глава ВСП Усик
Эксклюзив

  •  25714 просмотра
рф использует захваченные предприятия на захваченных территориях в собственных целях - Сопротивление

рф использует захваченные предприятия на захваченных территориях в собственных целях - Сопротивление

  •  28998 просмотра
В Иране состоится второй тур президентских выборов

В Иране состоится второй тур президентских выборов

  •  28601 просмотра
Оккупанты угрожают депортацией за отказ от российских паспортов на захваченных территориях - Сопротивление

Оккупанты угрожают депортацией за отказ от российских паспортов на захваченных территориях - Сопротивление

  •  67849 просмотра
Лидер Лейбористской партии Кейр Стармер станет следующим премьер-министром Великобритании - Reuters

Лидер Лейбористской партии Кейр Стармер станет следующим премьер-министром Великобритании - Reuters

  •  28074 просмотра

Война

Ракетная атака рф на Одесский район: 7 человек до сих пор в больнице, одна женщина в крайне тяжелом состоянии

Ракетная атака рф на Одесский район: 7 человек до сих пор в больнице, одна женщина в крайне тяжелом состоянии

  •  15 просмотра
Одесская область ночью подверглась вражеской атаке дронами, повреждена дорога - ОВА

Одесская область ночью подверглась вражеской атаке дронами, повреждена дорога - ОВА

  •  2232 просмотра
"Дальше точно будет": Юсов прокомментировал удар по Тамбовскому пороховому заводу

"Дальше точно будет": Юсов прокомментировал удар по Тамбовскому пороховому заводу

  •  3489 просмотра
Черкасская область: ночью уничтожены два вражеских "шахеда"

Черкасская область: ночью уничтожены два вражеских "шахеда"

  •  6502 просмотра
россияне утром ударили КАБом по поселку на Харьковщине. За сутки из-за вражеских обстрелов области трое погибших, еще 6 - пострадавших

россияне утром ударили КАБом по поселку на Харьковщине. За сутки из-за вражеских обстрелов области трое погибших, еще 6 - пострадавших

  •  7954 просмотра

политика

Предварительную проверку по заявлению судьи Шевченковского райсуда Киева о давлении со стороны Гетманцева будет проводить глава ВСП Усик

Предварительную проверку по заявлению судьи Шевченковского райсуда Киева о давлении со стороны Гетманцева будет проводить глава ВСП Усик
Эксклюзив

  •  25714 просмотра
рф использует захваченные предприятия на захваченных территориях в собственных целях - Сопротивление

рф использует захваченные предприятия на захваченных территориях в собственных целях - Сопротивление

  •  28998 просмотра
В Иране состоится второй тур президентских выборов

В Иране состоится второй тур президентских выборов

  •  28601 просмотра
Оккупанты угрожают депортацией за отказ от российских паспортов на захваченных территориях - Сопротивление

Оккупанты угрожают депортацией за отказ от российских паспортов на захваченных территориях - Сопротивление

  •  67849 просмотра
Лидер Лейбористской партии Кейр Стармер станет следующим премьер-министром Великобритании - Reuters

Лидер Лейбористской партии Кейр Стармер станет следующим премьер-министром Великобритании - Reuters

  •  28074 просмотра

Новости Бизнеса

Во Львове состоялся Mind Invest Summit - крупнейшее мероприятие этого лета для инвесторов и предпринимателей

Во Львове состоялся Mind Invest Summit - крупнейшее мероприятие этого лета для инвесторов и предпринимателей

2 июля 2024, 17:07  •  101023 просмотра
В восстановление Украины, в частности в строительный сектор, уже готовы инвестировать 500 миллионов долларов - исследование KSE

В восстановление Украины, в частности в строительный сектор, уже готовы инвестировать 500 миллионов долларов - исследование KSE

28 июня 2024, 09:48  •  114782 просмотра
Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

26 июня 2024, 09:48  •  119531 просмотра

Экономика

В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования

В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования
Эксклюзив

  •  3946 просмотра
Курс валют на 5 июля: гривна укрепилась на 21 копейку

Курс валют на 5 июля: гривна укрепилась на 21 копейку

  •  2691 просмотра
Германия блокирует продажу дочерней компании Volkswagen Китаю из соображений безопасности

Германия блокирует продажу дочерней компании Volkswagen Китаю из соображений безопасности

  •  17882 просмотра
Будут судить: Директор присвоил 377 тыс. грн во время ремонта на Сумщине

Будут судить: Директор присвоил 377 тыс. грн во время ремонта на Сумщине

  •  18510 просмотра
Ермак обсудил с Советом поддержки предпринимательства вопросы развития экономики в условиях военного положения

Ермак обсудил с Советом поддержки предпринимательства вопросы развития экономики в условиях военного положения

  •  60757 просмотра

Киев

Вражеские БпЛА зафиксированы во многих регионах Украины

Вражеские БпЛА зафиксированы во многих регионах Украины

  •  43218 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве объявлена воздушная тревога

  •  20309 просмотра
Спасатели ликвидировали масштабный пожар в Подольском районе Киева

Спасатели ликвидировали масштабный пожар в Подольском районе Киева

  •  28448 просмотра
В центре Киева вспыхнул масштабный пожар: горит двухэтажное складское здание

В центре Киева вспыхнул масштабный пожар: горит двухэтажное складское здание

  •  28702 просмотра
Элементарно нельзя воспользоваться туалетом: почему столица Украины далека от безбарьерности

Элементарно нельзя воспользоваться туалетом: почему столица Украины далека от безбарьерности

  •  135425 просмотра