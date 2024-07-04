В Харьковской области в Богодуховском районе готовят к эвакуации 12 детей с семьями из двух сел, а в селе Сотницкий Казачок, где идут активные бои, эвакуировали 30 человек, там остается еще 2 человека, с которыми коммуницируют по эвакуации, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов по итогам работы в районе, пишет УНН.

По его словам, в Богодуховском районе провели совещание с руководителями громад, начальником ГВА и военным руководством Сил обороны в районе. "Обсудили потребности военных, ситуацию на Богодуховском направлении, эвакуационные мероприятия и гуманитарную ситуацию", - отметил Синегубов.

В селе Сотницкий Казачок, где идут активные бои, эвакуировали 30 человек. В настоящее время в населенном пункте находится 2 человека - с ними коммуницируют по эвакуации. В Богодуховском районе готовят к эвакуации 12 детей с семьями из сел Александровка и Скорики - сообщил Синегубов в Telegram.

Россияне пытаются давить в направлении Сотницкого Казачка на Харьковщине