Российские оккупанты пытаются давить в направлении Сотницкого Казачка на Харьковщине. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

По Харьковской области, особенно в направлении населенного пункта Сотницкий Казачок мы видим, что враг пытается давить по этому направлению. Возможно в дальнейшем, или расширить плацдарм боевых действий, или собственно создавая такое напряжение для того, чтобы Украина здесь держала свои определенные Силы и средства - рассказал Демченко.

Однако он отметил, что все попытки захода российских ДРГ на этом направлении сразу пресекаются украинскими воинами, в том числе и пограничниками, которые выбивают их с территории Украины.

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Демченко сообщал, что враг 26 июня, попытался провести боевые действия по населенному пункту Сотницкий Казачок на Харьковщине, туда зашла вражеская ДРГ, атака была отбита.