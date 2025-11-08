ukenru
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходные
8 ноября в Украине – масштабные отключения электроэнергии: ограничения будут действовать во всех регионах – Укрэнерго
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедуры
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
С начала суток на фронте произошло 170 боевых столкновений – Генштаб ВСУ

Киев • УНН

В течение суток произошло 170 боевых столкновений, российские войска нанесли 55 авиационных ударов и задействовали 3 074 дрона-камикадзе. Украинские защитники отбили многочисленные атаки на разных направлениях, уничтожив 110 оккупантов и значительное количество вражеской техники на Покровском направлении.

С начала суток на фронте произошло 170 боевых столкновений – Генштаб ВСУ

С начала суток, 7 ноября, на фронте зафиксировано 170 боестолкновений. Войска РФ активно применяют авиацию, дроны-камикадзе и артиллерию, тогда как украинские защитники сдерживают наступления врага на всех направлениях и наносят ему значительные потери в живой силе и технике. Наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском, Константиновском и Северо-Слобожанском направлениях. Об этом информирует УНН со ссылкой на вечернюю сводку Генерального штаба Вооруженных Сил Украины от 07.11.2025 года.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 22:00 от 07.11.2025 г., с начала этих суток на российско-украинском фронте произошло 170 боевых столкновений. Украинские защитники решительно дают отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Сегодня российские войска нанесли 55 авиационных ударов, сбросив 115 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, задействовали 3 074 дрона-камикадзе и совершили 3 864 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов

- говорится в отчете.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили четыре штурмовых действия оккупантов, три из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес шесть авиационных ударов, сбросил 13 управляемых авиабомб, а также совершил 99 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности четыре - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Каменки и в направлении Двуречанского.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия вблизи Купянска, Песчаного, Боровской Андреевки и в направлении Петропавловки. Украинские защитники остановили шесть вражеских атак.

На Лиманском направлении Силы обороны остановили семь атак российских захватчиков в районах населенных пунктов Колодязи, Новоселовка, Торское, Заречное и в направлении населенного пункта Коровий Яр.

На Славянском направлении Силы обороны отбили 14 атак противника вблизи населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Серебрянка, Григоровка, Звановка, Выемка.

На Краматорском направлении наши защитники успешно остановили четыре вражеские атаки вблизи Миньковки и Ступочек.

На Константиновском направлении россияне 18 раз шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Плещеевки, Русиного Яра, Софиевки и в направлении Ильиновки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 59 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал позиции наших войск в районах населенных пунктов Шахово, Федоровка, Никаноровка, Красный Лиман, Родинское, Красный Яр, Гродовка, Даченское, Новогродовка, Мирноград, Покровск, Песчаное, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Филиа, Новоэкономическое и в направлении населенных пунктов Новопавловка и Кучеров Яр. До сих пор продолжается три боевых столкновения.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 110 оккупантов, из них 50 — безвозвратно. Также украинские воины уничтожили роботизированный комплекс, реактивную систему залпового огня, автомобиль, восемь единиц специальной техники и 15 беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражено четыре единицы автомобильной техники, две артиллерийские системы и две единицы специальной техники противника

- отчитывается Генштаб ВСУ.

На Александровском направлении наши защитники остановили 14 наступательных действий врага в районах населенных пунктов Вербовое, Январское, Орестополь, Павловка, Новогригоровка, Нововасильевское, Рыбное, Новониколаевка и в сторону Егоровки и Терноватого.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг с начала суток не проводил наступательных действий, однако наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Яблоково, Ровнополье, Красное, Железнодорожное, Новоандреевка, Преображенка.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили две атаки захватчиков вблизи Антоновского моста.

Напомним

Руководитель Разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг заявил, что изменение погоды не повлияло на ход войны, и Россия готовит новые зимние удары по гражданской инфраструктуре Украины. Фронтовая линия остается стабильной, но РФ продолжает давить на украинские позиции, особенно вокруг Покровска.

В пределах Покровска находится 314 российских военных - Зеленский07.11.25, 15:57

Вита Зеленецкая

