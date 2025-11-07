В пределах Покровска находится 314 российских военных - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил о 220 штурмах Покровска за трое суток, с 314 российскими военными внутри города. Враг снизил активность, переориентируя удар на Мирноград.
За последние трое суток произошло 220 штурмов Покровска российскими захватчиками. В частности, в пределах самого города находится 314 российских военнослужащих, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга, передает УНН.
Детали
За трое суток было 220 штурмов Покровска. Внутри города, в самом Покровске, по данным военных, находится 314 "русских"
Президент добавил, что российская группировка возле города очень большая, однако подробности не сообщил.
Дополнение
Военные из 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщили, что Силы обороны продолжают поисково-ударные действия для выявления и уничтожения россиян в Покровске. Враг уменьшил активность, пытается наладить логистику и изменил вектор удара на Мирноград.
Служба безопасности Украины сообщила, что ее подразделения системно наносят потери российским войскам в Покровске и вокруг города. За год обороны этого направления спецназовцы подразделения "Альфа" ликвидировали около 9,5 тысяч оккупантов.