В пределах Покровска находится 314 российских военных - Зеленский

За последние трое суток произошло 220 штурмов Покровска российскими захватчиками. В частности, в пределах самого города находится 314 российских военнослужащих, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга, передает УНН.

