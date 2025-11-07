За останній рік оборони Покровського напрямку спецпризначенці "Альфа" знищили 9,5 тисяч бійців російських військ
Київ • УНН
Служба безпеки України повідомила, що її підрозділи системно завдають втрат російським військам у Покровську та навколо міста. За рік оборони цього напрямку спецпризначенці підрозділу "Альфа" ліквідували близько 9,5 тисяч окупантів. Про це інформує УНН з посиланням на СБУ.
Деталі
Зазначається, що спецпризначенці Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України системно знищують російські війська в Покровську та його околицях.
За останній рік оборони цього напрямку, наші воїни "відмінусували" 9,5 тис. осіб живої сили противника, а також знищили та уразили:
- 255 танків
- 433 ББМ
- 343 артилерійські системи та РСЗВ
- 78 засобів ППО
- 12 засобів РЕБ/РЕР
- 4 553 одиниці автотранспорту
- 3 824 ворожі позиції та укріплення
- 65 складів з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами
Нагадаємо
У середу, 5 листопада російська армія провела 100 штурмових дій на Покровському напрямку, що свідчить про різке зростання інтенсивності боїв та спробу ворога пришвидшити просування, попри значні втрати. Це один з найвищих показників активності за 2025 рік, поступаючись лише двом дням у травні.
