За последний год обороны Покровского направления спецназовцы "Альфа" уничтожили 9,5 тысяч бойцов российских войск
Киев • УНН
Служба безопасности Украины сообщила, что ее подразделения системно наносят потери российским войскам в Покровске и вокруг города. За год обороны этого направления спецназовцы подразделения "Альфа" ликвидировали около 9,5 тысяч оккупантов. Об этом информирует УНН со ссылкой на СБУ.
Подробности
Отмечается, что спецназовцы Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины системно уничтожают российские войска в Покровске и его окрестностях.
За последний год обороны этого направления наши воины "отминусовали" 9,5 тыс. человек живой силы противника, а также уничтожили и поразили:
- 255 танков
- 433 ББМ
- 343 артиллерийские системы и РСЗО
- 78 средств ПВО
- 12 средств РЭБ/РЭР
- 4 553 единицы автотранспорта
- 3 824 вражеские позиции и укрепления
- 65 складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами
Напомним
В среду, 5 ноября российская армия провела 100 штурмовых действий на Покровском направлении, что свидетельствует о резком росте интенсивности боев и попытке врага ускорить продвижение, несмотря на значительные потери. Это один из самых высоких показателей активности за 2025 год, уступая лишь двум дням в мае.
