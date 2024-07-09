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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Донетчина: за сутки из-за обстрелов рф 4 погибших и 10 раненых, ночью под удар попал Мирноград

Донетчина: за сутки из-за обстрелов рф 4 погибших и 10 раненых, ночью под удар попал Мирноград

Киев  •  УНН

9 июля 2024, 08:05  •  6428 просмотра

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Российские обстрелы в Донецкой области убили 4 гражданских и ранили еще 10, в том числе ребенка, причем ночью под обстрел попал Мирноград.

Российские оккупанты за прошедшие сутки, 8 июля, атаковали 20 населенных пунктов Донецкой области, в результате чего 4 человека погибли, еще 10 - получили ранения, в том числе ребенок. Кроме того, ночью армия рф обстреляла Мирноград, предварительно - люди не пострадали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

Правоохранители зафиксировали 2595 вражеских ударов по Донецкой области за сутки.

Вражеским огнем были охвачены города  Константиновка, Краматорск, Новогродовка, Покровск, Торецк, Часов Яр, поселки Новоэкономичное, Щербиновка, Ямполь, села Веселый Гай, Водяное Второе, Анновка, Диброва, Константинопольское, Клебан Бык, Николаевка, Миролюбовка, Александрополь, Романовка, Успеновка.

В результате атак рф, как сообщается, повреждены 52 гражданских объекта -  26 жилых домов, церковь, учреждения образования и культуры, админздания, предприятия, автотранспорт, критическая инфраструктура.

  • Покровск россияне накрыли из РСЗО "Смерч" - убили трех гражданских лиц, еще троих ранили. Разрушениям подверглись частное предприятие и автомобили.
  • В Торецке в результате артиллерийского обстрела погиб мирный житель.
  • Из "Смерчей" враг дважды ударил по Новоэкономичному - травмированы трое жителей, в том числе 16-летний парень. Повреждены 7 частных домов и церковь.
  • По Новогродовке оккупанты били из РСЗО "Ураган" и "Смерч" - есть раненый, повреждены 11 частных домов.
  • Два человека получили ранения в Часовом Яру, еще один человек - в Щербиновке.
  • На Краматорск россия направила две ракеты "Х-22" - есть разрушения в промышленной зоне, без пострадавших.

Кроме того, сегодня в 04:30 произошел обстрел Мирнограда, повреждено нежилое здание, предварительно - люди не пострадали.

Зеленский о последствиях массированной атаки рф: 38 погибших, 190 раненых, спасательная операция продолжается9 июля 2024, 07:06 • 16054 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
bm-30-smerchBM-30 Smerch
novogrodovkaНовогродовка
mirnogradМирноград
toretskТорецк
kramatorskКраматорск
donetskДонецк
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