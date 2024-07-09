Зеленский о последствиях массированной атаки рф: 38 погибших, 190 раненых, спасательная операция продолжается

Известно о 38 погибших, среди них четверо детей, в результате массированной атаки армии РФ на Украину 8 июля. Еще 190 человек получили ранения. Продолжается спасательная операция. Из детской больницы "Охматдет" все пациенты переведены в другие медицинские учреждения. Об этом во вторник сообщил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

По состоянию на это время известно о 38 погибших, среди них четверо детей. Мои соболезнования всем родным и близким. 190 человек получили ранения - написал Зеленский в соцсетях.

Он указал, что всем пострадавшим оказывается помощь. В больницах Киева находятся 64 человека, 28 госпитализированы в Кривом Роге, 6 человек - в Днепре.

Из "Охматдета" все пациенты переведены в другие медицинские учреждения.

Как отметил Президент, в части мест попадания ракет аварийно-спасательные работы не прекращались всю ночь. Привлечено почти 400 спасателей.

"Мы продолжаем нашу работу для увеличения защиты наших городов и общин от российского террора. Будут решения. Мир имеет для этого необходимую силу", - отметил Зеленский и поблагодарил всех лидеров, которые поддержали Украину и готовят новые совместные шаги в защиту жизни от российского террора.

Массированный ракетный удар по Киеву: количество жертв возросло до 27, из них - трое детей