В Покровской агломерации Силы обороны не дают россиянам проводить прямые штурмы Гришино
Киев • УНН
Украинские военные проводят контрдействия, не дающие россиянам накопить силы для штурмов Гришино. Враг пытается продвигаться малыми группами, неся значительные потери.
На северо-западе в районе промзоны Покровска Силы обороны проводят контрмеры, которые не дают россиянам накопить силы для открытых прямых штурмов Гришино – одной из приоритетных для них целей в Покровской агломерации. Об этом сообщил 7 корпус ДШВ, пишет УНН.
В Покровске Силы обороны сдерживают врага, который малыми группами пытается проникнуть в северную часть города, выше железной дороги, и закрепиться
Из-за контрмер украинских защитников врагу не удается достаточно накопить силы в районе промзоны на северо-западе города. Таким образом, ВС РФ не способны проводить открытые прямые штурмы Гришино, которое сейчас является одной из приоритетных целей в Покровской агломерации.
Вместо этого захватчики продолжают действовать малыми пехотными группами, пытаясь двигаться по лесополосам и приблизиться к Гришино с юга.
В Мирнограде Силы обороны сдерживают врага в северной части города.
За последнюю неделю фиксируется накопление вражеской техники в районе Новогродовки, что к югу от Мирнограда.
В дальнейшем захватчики планируют задействовать эти силы и средства для продолжения штурмовых действий, в частности "верхнего" Мирнограда. Силы обороны работают над своевременным выявлением и уничтожением этой техники.
С начала декабря в результате активных штурмовых действий оперативный резерв РФ – подразделения 76-й Псковской десантно-штурмовой дивизии – уже понес ощутимые потери. Это вынуждает врага насыщать дополнительные подразделения для поддержания наступательного потенциала. По имеющейся информации, на направлении Покровска Россия хочет осуществить пополнение потерь до конца января в несколько этапов.
Всего на прошлой неделе украинские военные ликвидировали и ранили 370 захватчиков. Также были уничтожены и повреждены 86 единиц авто- и мототранспорта, 20 орудий и САУ, обезврежены почти 1400 ударных БПЛА.
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении19.01.26, 09:52 • 21951 просмотр