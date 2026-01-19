В Покровской агломерации Силы обороны не дают россиянам проводить прямые штурмы Гришино

$43.180.08
Эксклюзив
13:29 • 7050 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
11:57 • 21826 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
11:54 • 24486 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
11:48 • 16060 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
19 января, 07:52 • 21954 просмотра
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении
19 января, 07:13 • 30267 просмотра
Угрозы Трампа по поводу Гренландии заставляют Европу рассматривать альянс без США, с вариантом "коалиции желающих" с учетом мощи Украины - Politico
18 января, 11:31 • 40185 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
18 января, 10:58 • 60349 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25 • 48280 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 79582 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
публикации
Эксклюзивы
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 16766 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"19 января, 08:40 • 18898 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет09:09 • 37554 просмотра
Из-за новых атак РФ обесточены 5 областей, есть аварийные отключения, в Киеве и области ситуация остается сложной - Минэнерго10:04 • 19317 просмотра
Арест имущества Тимошенко: суд объявил перерыв в заседании до завтра11:20 • 12519 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
11:57 • 21838 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины11:54 • 24497 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет09:09 • 37629 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 65546 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 104087 просмотра
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto14:12 • 2170 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 18986 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 16846 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 27115 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 39452 просмотра
В Покровской агломерации Силы обороны не дают россиянам проводить прямые штурмы Гришино

Киев • УНН

 • 422 просмотра

Украинские военные проводят контрдействия, не дающие россиянам накопить силы для штурмов Гришино. Враг пытается продвигаться малыми группами, неся значительные потери.

В Покровской агломерации Силы обороны не дают россиянам проводить прямые штурмы Гришино

На северо-западе в районе промзоны Покровска Силы обороны проводят контрмеры, которые не дают россиянам накопить силы для открытых прямых штурмов Гришино – одной из приоритетных для них целей в Покровской агломерации. Об этом сообщил 7 корпус ДШВ, пишет УНН.

В Покровске Силы обороны сдерживают врага, который малыми группами пытается проникнуть в северную часть города, выше железной дороги, и закрепиться

- говорится в сообщении.

Из-за контрмер украинских защитников врагу не удается достаточно накопить силы в районе промзоны на северо-западе города. Таким образом, ВС РФ не способны проводить открытые прямые штурмы Гришино, которое сейчас является одной из приоритетных целей в Покровской агломерации.

Вместо этого захватчики продолжают действовать малыми пехотными группами, пытаясь двигаться по лесополосам и приблизиться к Гришино с юга.

В Мирнограде Силы обороны сдерживают врага в северной части города.

За последнюю неделю фиксируется накопление вражеской техники в районе Новогродовки, что к югу от Мирнограда.

В дальнейшем захватчики планируют задействовать эти силы и средства для продолжения штурмовых действий, в частности "верхнего" Мирнограда. Силы обороны работают над своевременным выявлением и уничтожением этой техники.

С начала декабря в результате активных штурмовых действий оперативный резерв РФ – подразделения 76-й Псковской десантно-штурмовой дивизии – уже понес ощутимые потери. Это вынуждает врага насыщать дополнительные подразделения для поддержания наступательного потенциала. По имеющейся информации, на направлении Покровска Россия хочет осуществить пополнение потерь до конца января в несколько этапов.

Всего на прошлой неделе украинские военные ликвидировали и ранили 370 захватчиков. Также были уничтожены и повреждены 86 единиц авто- и мототранспорта, 20 орудий и САУ, обезврежены почти 1400 ударных БПЛА.

Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении19.01.26, 09:52 • 21951 просмотр

Ольга Розгон

Война в Украине
Техника
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Покровск
Новогродовка
Мирноград
Вооруженные силы Украины