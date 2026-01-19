Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении

Враг подтягивает резервы к Покровску, ищет возможности прорыва обороны, но, несмотря на сложность обстановки, украинские военные держат строй, не позволяя российским оккупантам реализовать намерения по прорыву к западным рубежам Донецкой области, сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в понедельник, пишет УНН.

Оперативная ситуация на Покровском направлении остается сложной. В районе агломерации Покровск-Мирноград продолжается изнурительное противостояние. Ежедневно здесь происходит около полусотни боевых столкновений - написал Сырский в Facebook.

Во время рабочей поездки на это направление, как сообщил Главком, он работал с органами военного управления и командирами подразделений непосредственно на местах.

Противник пытается наращивать давление: подтягивает резервы к Покровску, ищет возможности прорыва нашей обороны как путем спорадических массированных штурмов, так и через скрытое продвижение малыми пехотными группами. В таких условиях организация обороны требует полной информированности, гибких решений и точного расчета - сообщил Сырский.

Особое внимание, по словам Главкома, "уделили сохранению жизни личного состава и поддержанию боевых возможностей подразделений".

"По итогам докладов определил приоритетные задачи для командиров органов управления и подразделений, которые держат оборону на этом направлении. Основной акцент - на повышении устойчивости обороны, непрерывности логистического обеспечения, эффективности огневого поражения и слаженном взаимодействии между всеми уровнями управления. Отдал необходимые распоряжения для усиления поддержки наших воинов, в частности беспилотной составляющей", - отметил Сырский.

"Несмотря на сложность обстановки, украинские военнослужащие держат строй. Их профессионализм, выдержка, самоотверженность и боевая закалка не позволяют российским оккупантам реализовать намерения по прорыву к западным рубежам Донецкой области. Благодарю каждого командира и каждого воина за службу Украине. Слава Украине! Слава ее защитникам!" - подытожил Главком ВСУ.

