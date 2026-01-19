$43.180.08
Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що оперативна ситуація на Покровському напрямку залишається складною. Ворог підтягує резерви і шукає можливості прориву оборони, але українські військові тримають стрій.

Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку

Ворог підтягує резерви до Покровська, шукає можливості прориву оборони, та попри складність обстановки, українські військові тримають стрій, не дозволяючи російським окупантам реалізувати наміри щодо прориву до західних рубежів Донецької області, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у понеділок, пише УНН.

Оперативна ситуація на Покровському напрямку залишається складною. У районі агломерації Покровськ-Мирноград триває виснажливе протистояння. Щоденно тут відбувається близько пів сотні бойових зіткнень

- написав Сирський у Facebook.

Під час робочої поїздки на цей напрямок, як повідомив Головком, він працював з органами військового управління та командирами підрозділів безпосередньо на місцях.

Противник намагається нарощувати тиск: підтягує резерви до Покровська, шукає можливості прориву нашої оборони як шляхом спорадичних масованих штурмів, так і через приховане просування малими піхотними групами. За таких умов організація оборони вимагає повної поінформованості, гнучких рішень і точного розрахунку

- повідомив Сирський.

Особливу увагу, зі слів Головкома, "приділили збереженню життя особового складу та підтриманню бойових спроможностей підрозділів".

"За підсумками доповідей визначив пріоритетні завдання для командирів органів управління та підрозділів, які тримають оборону на цьому напрямку. Основний акцент - на підвищенні стійкості оборони, безперервності логістичного забезпечення, ефективності вогневого ураження та злагодженій взаємодії між усіма рівнями управління. Віддав необхідні розпорядження для посилення підтримки наших воїнів, зокрема безпілотною складовою", - зазначив Сирський.

"Попри складність обстановки, українські військовослужбовці тримають стрій. Їхній професіоналізм, витримка, самовідданість і бойовий гарт не дозволяють російським окупантам реалізувати наміри щодо прориву до західних рубежів Донецької області. Дякую кожному командиру і кожному воїну за службу Україні. Слава Україні! Слава її захисникам!" - підсумував Головком ЗСУ.

На фронті 144 бої, Покровський напрямок залишається найгарячішим: Генштаб показав карту19.01.26, 09:38 • 324 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Покровськ
Донецька область
Збройні сили України
Олександр Сирський