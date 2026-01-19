На фронті 144 бої, Покровський напрямок залишається найгарячішим: Генштаб показав карту

$43.180.08
Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
07:13 • 2106 перегляди
Погрози Трампа щодо Гренландії змушують Європу розглядати альянс без США, з варіантом "коаліції охочих" з врахуванням міці України - Politico
18 січня, 11:31 • 22500 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58 • 43759 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 36034 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 69911 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 102332 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 46622 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 56053 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 59637 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
70-річна харків'янка загинула під час катання на тюбінгу18 січня, 22:30 • 11056 перегляди
Протести в Ірані: кількість загиблих становить щонайменше 5 тисяч людей - Reuters18 січня, 23:03 • 5468 перегляди
США таємно збирали дані про військові об'єкти Гренландії, оминаючи Данію - ЗМІ19 січня, 00:46 • 4534 перегляди
У Нью-Йорку з’явився мурал, присвячений загиблій українській біженці Ірині ЗаруцькійPhoto02:25 • 3096 перегляди
ЄС готує відповідь на погрози Трампа щодо Гренландії: мита на 93 млрд євро - FT03:32 • 3696 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 46071 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 84535 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 51111 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 81685 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 110197 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт07:47 • 254 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 17398 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 30194 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 27068 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 24912 перегляди
На фронті 144 бої, Покровський напрямок залишається найгарячішим: Генштаб показав карту

Київ • УНН

 • 498 перегляди

Минулої доби на фронті відбулося 144 бойові зіткнення, Покровський напрямок був найактивнішим з 50 боями. Ворог завдав 112 авіаударів та застосував 8156 дронів-камікадзе.

На фронті 144 бої, Покровський напрямок залишається найгарячішим: Генштаб показав карту

144 бої сталося на фронті минулої доби, що дещо більше, ніж добою раніше, при цьому найгарячішим був Покровський напрямок, на який припало 50 боєзіткнень, повідомили у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні 19 січня, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 144 бойові зіткнення

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім цього, було залучено для ураження 8156 дронів-камікадзе та здійснено 3875 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 70 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Хвилі, Мечетне, Покровське Дніпропетровської області; Верхня Терса, Жовта Круча, Таврійське, Воздвижівка, Залізничне, Гуляйполе, Долинка, Свобода, Різдвянка, Зірниця Запорізької області.

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу та техніки противника, один командно-спостережний пункт, станцію РЕБ.

Ситуація за напрямками

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося одне боєзіткнення, противник завдав двох авіаударів, скинувши три авіабомби, здійснив 99 обстрілів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 10 атак противника у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця та у бік населених пунктів Графського, Нестерного, Круглого.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у районі Піщаного та в бік Курилівки, Петропавлівки, Борівської Андріївки.

На Лиманському напрямку ворог атакував чотири рази, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районі Ямполя та у бік населених пунктів Ставки, Олександрівка.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника у районі населеного пункту Пазено та у бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку противник здійснив 17 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Щербинівка, Іванопілля, Русин Яр, Клебан-Бик та у бік Берестка, Степанівки, Софіївки, Торського.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Затишок, Мирноград, Покровськ, Червоний Лиман, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Сергіївка, Філія, Кучерів Яр, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив п’ять атак, у бік Іванівки, Нового Запоріжжя, Радісного.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку росіян у районах Гуляйполя, Зеленого та у бік Святопетрівки, Варварівки й Добропілля.

На Оріхівському напрямку відбулося два бойові зіткнення, у районі населеного пункту Плавні.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Дніпропетровська область
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна