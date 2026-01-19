Втрати ворога: понад тисяча окупантів 765 БпЛА за добу

$43.180.08
50.320.20
ukenru
18 січня, 11:31 • 20738 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58 • 40908 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 33804 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 67056 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 99402 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 45705 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 55301 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 59121 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 48176 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 82928 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україна переходить на 4,5-5 черг вимкнень світла, можливі відключення до 16 годин - гендиректор Yasno18 січня, 20:55 • 3880 перегляди
Загрожує не тільки Україні, а й НАТО: росія нарощує виробництво ударних БпЛА - ЦПД18 січня, 21:28 • 4926 перегляди
На фронті за добу відбулося 126 бойових зіткнень: у Генштабі розповіли, де найгарячіше18 січня, 21:59 • 3466 перегляди
70-річна харків'янка загинула під час катання на тюбінгу18 січня, 22:30 • 9422 перегляди
Протести в Ірані: кількість загиблих становить щонайменше 5 тисяч людей - Reuters18 січня, 23:03 • 2906 перегляди
Публікації
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 44654 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 82928 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 49829 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 80483 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 109071 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Карні
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Данія
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 16846 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 29629 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 26555 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 24403 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 23754 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Financial Times
Дипломатка

Втрати ворога: понад тисяча окупантів 765 БпЛА за добу

Київ • УНН

 • 804 перегляди

18 січня російські війська втратили 1020 солдатів та 765 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.01.26 становлять понад 1,2 мільйона осіб.

Втрати ворога: понад тисяча окупантів 765 БпЛА за добу

За добу 18 січня російські війська втратили на війні з Україною 1020 солдатів та 765 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.01.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1227440 (+1020) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11573 (+2)
      • бойових броньованих машин ‒ 23922 (+3)
        • артилерійських систем ‒ 36333 (+39)
          • РСЗВ ‒ 1617 (+1)
            • засоби ППО ‒ 1278 (0)
              • літаків ‒ 434 (0)
                • гелікоптерів ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 110215 (+765)
                    • крилаті ракети ‒ 4163 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 2 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 74876 (+170)
                            • спеціальна техніка ‒ 4045 (+1)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              За даними Інституту вивчення війни, просування росіян сповільнилося наприкінці грудня 2025 року та на початку січня 2026 року. Ймовірно, причиною стали менш сприятливі погодні умови та припинення зусиль щодо дотримання "довільних термінів" наприкінці року.

                              Понад 69% українців не вірить у мир з росією та вважає її метою знищення України як нації - опитування16.01.26, 11:14 • 11469 переглядiв

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна в Україні
                              Техніка
                              Війна в Україні
                              Генеральний штаб Збройних сил України
                              Україна