Потери врага: более тысячи оккупантов, 765 БПЛА за сутки

$43.180.08
50.320.20
ukenru
18 января, 11:31 • 20319 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
18 января, 10:58 • 39779 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25 • 32945 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 65771 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 98020 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 45387 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 54985 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 58923 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 48036 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 82338 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Дипломатия для России – точно не приоритет: Зеленский анонсировал новое давление на РФ18 января, 20:01 • 4578 просмотра
российские войска атаковали Херсон дронами: есть раненые18 января, 20:25 • 3496 просмотра
Украина переходит на 4,5-5 очередей отключений света, возможны отключения до 16 часов - гендиректор Yasno18 января, 20:55 • 3050 просмотра
Угрожает не только Украине, но и НАТО: Россия наращивает производство ударных БПЛА - ЦПД18 января, 21:28 • 3980 просмотра
70-летняя харьковчанка погибла во время катания на тюбинге18 января, 22:30 • 8384 просмотра
публикации
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 44149 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 82337 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 49376 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 80074 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 108718 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Дания
Германия
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 16680 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 29463 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 26408 просмотра
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto17 января, 00:47 • 24245 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 23611 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Бильд
Financial Times

Потери врага: более тысячи оккупантов, 765 БПЛА за сутки

Киев • УНН

 • 20 просмотра

18 января российские войска потеряли 1020 солдат и 765 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.01.26 составляют более 1,2 миллиона человек.

Потери врага: более тысячи оккупантов, 765 БПЛА за сутки

За сутки 18 января российские войска потеряли на войне с Украиной 1020 солдат и 765 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.01.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1227440 (+1020) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11573 (+2)
      • боевых бронированных машин ‒ 23922 (+3)
        • артиллерийских систем ‒ 36333 (+39)
          • РСЗО ‒ 1617 (+1)
            • средства ПВО ‒ 1278 (0)
              • самолетов ‒ 434 (0)
                • вертолетов ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 110215 (+765)
                    • крылатые ракеты ‒ 4163 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 2 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 74876 (+170)
                            • специальная техника ‒ 4045 (+1)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              По данным Института изучения войны, продвижение россиян замедлилось в конце декабря 2025 года и в начале января 2026 года. Вероятно, причиной стали менее благоприятные погодные условия и прекращение усилий по соблюдению "произвольных сроков" в конце года.

                              Более 69% украинцев не верят в мир с россией и считают ее целью уничтожение Украины как нации - опрос16.01.26, 11:14 • 11463 просмотра

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война в Украине
                              Техника
                              Война в Украине
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Украина