Потери врага: более тысячи оккупантов, 765 БПЛА за сутки
Киев • УНН
18 января российские войска потеряли 1020 солдат и 765 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.01.26 составляют более 1,2 миллиона человек.
За сутки 18 января российские войска потеряли на войне с Украиной 1020 солдат и 765 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.01.26 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1227440 (+1020) человек ликвидировано
- танков ‒ 11573 (+2)
- боевых бронированных машин ‒ 23922 (+3)
- артиллерийских систем ‒ 36333 (+39)
- РСЗО ‒ 1617 (+1)
- средства ПВО ‒ 1278 (0)
- самолетов ‒ 434 (0)
- вертолетов ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 110215 (+765)
- крылатые ракеты ‒ 4163 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 74876 (+170)
- специальная техника ‒ 4045 (+1)
Данные уточняются.
Напомним
По данным Института изучения войны, продвижение россиян замедлилось в конце декабря 2025 года и в начале января 2026 года. Вероятно, причиной стали менее благоприятные погодные условия и прекращение усилий по соблюдению "произвольных сроков" в конце года.
