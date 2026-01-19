Потери врага: более тысячи оккупантов, 765 БПЛА за сутки

За сутки 18 января российские войска потеряли на войне с Украиной 1020 солдат и 765 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.01.26 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1227440 (+1020) человек ликвидировано

танков ‒ 11573 (+2)

боевых бронированных машин ‒ 23922 (+3)

артиллерийских систем ‒ 36333 (+39)

РСЗО ‒ 1617 (+1)

средства ПВО ‒ 1278 (0)

самолетов ‒ 434 (0)

вертолетов ‒ 347 (0)

БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 110215 (+765)

крылатые ракеты ‒ 4163 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 2 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 74876 (+170)

специальная техника ‒ 4045 (+1)

Данные уточняются.

Напомним

По данным Института изучения войны, продвижение россиян замедлилось в конце декабря 2025 года и в начале января 2026 года. Вероятно, причиной стали менее благоприятные погодные условия и прекращение усилий по соблюдению "произвольных сроков" в конце года.

