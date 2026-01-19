На фронте 144 боя, Покровское направление остается самым горячим: Генштаб показал карту

144 боя произошло на фронте за прошедшие сутки, что несколько больше, чем сутками ранее, при этом самым горячим было Покровское направление, на которое пришлось 50 боестолкновений, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 19 января, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 144 боевых столкновения - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 112 авиационных ударов, сбросив 316 управляемых авиабомб. Кроме этого, было задействовано для поражения 8156 дронов-камикадзе и совершено 3875 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 70 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Хвыли, Мечетное, Покровское Днепропетровской области; Верхняя Терса, Желтая Круча, Таврийское, Воздвижевка, Зализничное, Гуляйполе, Долинка, Свобода, Рождественка, Зорница Запорожской области.

Авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава и техники противника, один командно-наблюдательный пункт, станцию РЭБ.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло одно боестолкновение, противник нанес два авиаудара, сбросив три авиабомбы, совершил 99 обстрелов, в том числе один – из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 10 атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Старица и в сторону населенных пунктов Графское, Нестерное, Круглое.

На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в районе Песчаного и в сторону Куриловки, Петропавловки, Боровской Андреевки.

На Лиманском направлении враг атаковал четыре раза, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районе Ямполя и в сторону населенных пунктов Ставки, Александровка.

На Славянском направлении Силы обороны отбили три атаки противника в районе населенного пункта Пазено и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении противник совершил 17 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Щербиновка, Иванополье, Русин Яр, Клебан-Бык и в сторону Берестка, Степановки, Софиевки, Торского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Затишок, Мирноград, Покровск, Красный Лиман, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Сергеевка, Филиал, Кучеров Яр, Новопавловка.

На Александровском направлении противник вчера совершил пять атак, в сторону Ивановки, Нового Запорожья, Радостного.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 21 атаку россиян в районах Гуляйполя, Зеленого и в сторону Святопетровки, Варваровки и Доброполья.

На Ореховском направлении произошло два боевых столкновения, в районе населенного пункта Плавни.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага: более тысячи оккупантов, 765 БПЛА за сутки