На фронте 144 боя, Покровское направление остается самым горячим: Генштаб показал карту

$43.180.08
50.320.20
ukenru
07:52 • 56 просмотра
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении
07:13 • 1496 просмотра
Угрозы Трампа по поводу Гренландии заставляют Европу рассматривать альянс без США, с вариантом "коалиции желающих" с учетом мощи Украины - Politico
18 января, 11:31 • 22294 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
18 января, 10:58 • 43519 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25 • 35875 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 69738 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 102109 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 46555 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 56009 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 59596 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
На фронте за сутки произошло 126 боевых столкновений: в Генштабе рассказали, где горячее всего18 января, 21:59 • 5648 просмотра
70-летняя харьковчанка погибла во время катания на тюбинге18 января, 22:30 • 10900 просмотра
Протесты в Иране: число погибших составляет не менее 5 тысяч человек - Reuters18 января, 23:03 • 5152 просмотра
США тайно собирали данные о военных объектах Гренландии, минуя Данию - СМИ19 января, 00:46 • 4214 просмотра
ЕС готовит ответ на угрозы Трампа по Гренландии: пошлины на 93 млрд евро - FT03:32 • 3396 просмотра
публикации
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 45923 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 84375 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 50975 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 81562 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 110080 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Карни
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Дания
Германия
Реклама
УНН Lite
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет07:47 • 128 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 17343 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 30134 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 27013 просмотра
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto17 января, 00:47 • 24858 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Шахед-136
Financial Times

На фронте 144 боя, Покровское направление остается самым горячим: Генштаб показал карту

Киев • УНН

 • 334 просмотра

За прошедшие сутки на фронте произошло 144 боевых столкновения, Покровское направление было самым активным с 50 боями. Враг нанес 112 авиаударов и применил 8156 дронов-камикадзе.

На фронте 144 боя, Покровское направление остается самым горячим: Генштаб показал карту

144 боя произошло на фронте за прошедшие сутки, что несколько больше, чем сутками ранее, при этом самым горячим было Покровское направление, на которое пришлось 50 боестолкновений, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 19 января, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 144 боевых столкновения

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 112 авиационных ударов, сбросив 316 управляемых авиабомб. Кроме этого, было задействовано для поражения 8156 дронов-камикадзе и совершено 3875 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 70 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Хвыли, Мечетное, Покровское Днепропетровской области; Верхняя Терса, Желтая Круча, Таврийское, Воздвижевка, Зализничное, Гуляйполе, Долинка, Свобода, Рождественка, Зорница Запорожской области.

Авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава и техники противника, один командно-наблюдательный пункт, станцию РЭБ.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло одно боестолкновение, противник нанес два авиаудара, сбросив три авиабомбы, совершил 99 обстрелов, в том числе один – из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 10 атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Старица и в сторону населенных пунктов Графское, Нестерное, Круглое.

На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в районе Песчаного и в сторону Куриловки, Петропавловки, Боровской Андреевки.

На Лиманском направлении враг атаковал четыре раза, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районе Ямполя и в сторону населенных пунктов Ставки, Александровка.

На Славянском направлении Силы обороны отбили три атаки противника в районе населенного пункта Пазено и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении противник совершил 17 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Щербиновка, Иванополье, Русин Яр, Клебан-Бык и в сторону Берестка, Степановки, Софиевки, Торского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Затишок, Мирноград, Покровск, Красный Лиман, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Сергеевка, Филиал, Кучеров Яр, Новопавловка.

На Александровском направлении противник вчера совершил пять атак, в сторону Ивановки, Нового Запорожья, Радостного.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 21 атаку россиян в районах Гуляйполя, Зеленого и в сторону Святопетровки, Варваровки и Доброполья.

На Ореховском направлении произошло два боевых столкновения, в районе населенного пункта Плавни.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага: более тысячи оккупантов, 765 БПЛА за сутки19.01.26, 07:44 • 2236 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Днепропетровская область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина