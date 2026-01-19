У Покровській агломерації Сили оборони не дають росіянам проводити прямі штурми Гришиного

На північному заході у районі промзони Покровська Сили оборони проводять контрдії, які не дають росіянам накопичити сили для відкритих прямих штурмів Гришиного - однієї із пріоритетних для них цілей у Покровській агломерації. Про це повідомив у 7 корпус ДШВ, пише УНН.

У Покровську Сили оборони стримують ворога, який малими групами намагається проникнути у північну частину міста, вище залізниці, та закріпитися - йдеться у повідомленні.

Через контрдії українських оборонців ворогу не вдається достатньо накопичити сили у районі промзони на північному заході міста. Таким чином, ЗС рф не здатні проводити відкриті прямі штурми Гришиного, яке наразі є однією з пріоритетних цілей в Покровській агломерації.

Натомість загарбники продовжують діяти малими піхотними групами, намагаючись рухатися лісосмугами та наблизитися до Гришиного з півдня.

У Мирнограді Сили оборони стримують ворога у північній частині міста.

За останній тиждень фіксується накопичення ворожої техніки у районі Новогродівки, що на південь від Мирнограда.

У подальшому загарбники планують задіяти ці сили й засоби для продовження штурмових дій, зокрема "верхнього" Мирнограда. Сили оборони працюють над своєчасним виявленням і знищенням цієї техніки.

З початку грудня внаслідок активних штурмових дій оперативний резерв РФ – підрозділи 76-ї Псковської десантної-штурмової дивізії – вже поніс відчутні втрати. Це змушує ворога насичувати додаткові підрозділи для підтримки наступального потенціалу. За наявною інформацією, на напрямку Покровська росія хоче здійснити поповнення втрат до кінця січня у кілька етапів.

Заголом минулого тижня українські військові ліквідували та поранили 370 загарбників. Також були знищені і пошкоджені 86 одиниць авто- та мототранспорту, 20 гармат та САУ, знешкоджені майже 1400 ударних БПЛА.

