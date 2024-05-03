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Армія рф посилила обстріли на Донеччині, уночі вдарила по Костянтинівці

Армія рф посилила обстріли на Донеччині, уночі вдарила по Костянтинівці

Київ • УНН

 • 22865 перегляди

За минулу добу російські війська завдали понад 2100 ударів по Донецькій області, обстрілявши 13 населених пунктів та пошкодивши 21 цивільний об'єкт, у тому числі житлові будинки, підприємство, автомобілі, залізничні колії та лінії електропередач, що призвело до людських жертв та руйнувань.

У Донецькій області минулої доби російські війська завдали понад 2100 ударів, що більше, ніж добою раніше, у тому числі 16 разів обстріляли населені пункти, уночі поцілили по Костянтинівці, повідомили в ГУНП в області та голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.

Деталі

"За добу поліція зареєструвала 2121 ворожий обстріл", - зазначили у поліції у соцмережах.

"Всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини", - додав Філашкін у Telegram.

За даними поліції, армія рф накрила вогнем 13 населених пунктів: міста Костянтинівка, Красногорівка, Курахове, Лиман, Торецьк, Часів Яр, селища Велика Новосілка, Райгородок, села Андріївка, Ганнівка, Калинове Краматорського району, Костянтинопіль, Мемрик. Пошкоджено 21 цивільний об’єкт - 14 житлових будинків, підприємство, автомобілі, залізничні рейки, ЛЕП.

Зокрема:

  • По Мемрику росія вдарила з РСЗВ «Град» - загинули 12-річна дівчинка та жінка, ще двоє людей отримали травми. Руйнувань зазнали 7 приватних осель і автомобіль. 
  • Внаслідок артилерійських обстрілів одну людину поранено у Красногорівці та одну – у Великій Новосілці. Снарядами пошкоджено домівки. 
  • У Лимані ворог атакував приватний будинок та два цивільних авто. У Костянтинівці пошкоджено приватну оселю. В обох випадках – без постраждалих. 
  • У ніч на 3 травня російські війська обстріляли Костянтинівку - тип озброєння встановлюється. Пошкоджено 5 приватних будинків, цивільне авто, перебито комунікації.

Внаслідок російського обстрілу Донеччини загинули дві людини03.05.24, 03:02 • 104281 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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