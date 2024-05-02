Донеччина: росіяни п'ять разів вдарили по Слов'янську, уночі атакували Торецьк
Київ • УНН
У Донецькій області російські війська здійснили 1967 обстрілів, у тому числі 10 населених пунктів, в результаті яких загинули 4 цивільні особи, 8 отримали поранення та було пошкоджено 61 цивільний об'єкт, включаючи житлові будинки, гаражі, автомобілі та лінії електропередач.
У Донецькій області російські війська минулої доби здійснили 1967 обстрілів, зокрема 10 населених пунктів, повідомили в ГУНП в області у четвер, пише УНН.
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Як вказали у поліції, протягом доби поліцейські зафіксували 1967 ударів по території області.
Ворог атакував 10 населених пунктів: міста Гірник, Костянтинівка, Красногорівка, Курахове, Слов’янськ, селища Желанне, Ямпіль, села Дальнє, Калинове Краматорського району, Калинове Покровського району. Пошкоджено 61 цивільний об’єкт - 49 житлових будинків, гаражі, автомобіль, ЛЕП.
Зокрема:
- На Калинове Покровського району росія скинула бомбу «КАБ-250» - вбила людину, ще двох поранила. Руйнувань зазнали 8 приватних осель.
- Гірник окупанти обстріляли з РСЗВ «Ураган». Двоє цивільних осіб загинули, шестеро зазнали поранень. Пошкоджено три багатоквартирних і 18 приватних будинків, 8 гаражів.
- Ще одного мирного жителя російські війська вбили в Красногорівці, поціливши у приватне домоволодіння.
- По Костянтинівці загарбники вдарили керованою авіабомбою «УМПБ Д-30 СМ» - пошкодили 10 приватних будинків, авто, лінію електропередач.
- П'ять влучань зафіксовано у Слов'янську, де пошкоджено три багатоквартирних будинки.
- Желанне зазнало авіаудару бомбою «УМПБ Д-30 СМ» та артилерійських обстрілів – постраждали 5 домівок.
- У ніч на 2 травня ворог накрив вогнем Торецьк - є руйнування на території промислового підприємства.
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