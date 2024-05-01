Війська рф обстріляли із "Ураганів" Гірник на Донеччині: відомо про двох загиблих і шістьох поранених
Київ • УНН
російські війська обстріляли з установок "Ураган" місто Гірник Донецької області, в результаті чого 2 загиблих і поранені 6 людей.
Сьогодні, 1 травня, після обіду російські війська обстріляли із "Ураганів" Гірник на Донеччині, є жертви. Про це повідомив глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
росіяни атакували місто "Ураганами" сьогодні по обіді. Наразі відомо, що загинула 57-річна жінка і 64-річний чоловік. Пораненим надається вся необхідна медична допомога,
Деталі
Остаточна інформація щодо кількості постраждалих та обсягів руйнувань буде встановлена згодом.
Нагадаємо
російські війська сьогодні вранці в черговий раз обстріляли селище Калинове Новогродівської громади Донецької області. Відомо про одну загиблу людину та ще двох травмовани.