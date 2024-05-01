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росіяни обстріляли селище Калинове на Донеччині: є загиблий та поранені

росіяни обстріляли селище Калинове на Донеччині: є загиблий та поранені

Київ • УНН

 • 28265 перегляди

Внаслідок російського обстрілу села Калинове в Донецькій області одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

російські війська сьогодні вранці в черговий раз обстріляли селище Калинове Новогродівської громади Донецької області. Відомо про одну загиблу людину та ще двох травмованих, повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, передає УНН

1 людина загинула і 2 поранено внаслідок обстрілу Калинового Новогродівської громади

- написав Філашкін у Telegram.

За його словами, Калинове другий день поспіль зазнає серйозних обстрілів. Напередодні там теж загинула 1 людина.

Також Філашкін вказав, що остаточні наслідки сьогоднішнього ранкового обстрілу встановлюємо.

Як наголосив очільник ОВА, це чергове нагадування, що на Донеччині не залишилися абсолютно безпечних місць.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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