росіяни обстріляли селище Калинове на Донеччині: є загиблий та поранені
Київ • УНН
Внаслідок російського обстрілу села Калинове в Донецькій області одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.
російські війська сьогодні вранці в черговий раз обстріляли селище Калинове Новогродівської громади Донецької області. Відомо про одну загиблу людину та ще двох травмованих, повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
1 людина загинула і 2 поранено внаслідок обстрілу Калинового Новогродівської громади
За його словами, Калинове другий день поспіль зазнає серйозних обстрілів. Напередодні там теж загинула 1 людина.
Також Філашкін вказав, що остаточні наслідки сьогоднішнього ранкового обстрілу встановлюємо.
Як наголосив очільник ОВА, це чергове нагадування, що на Донеччині не залишилися абсолютно безпечних місць.