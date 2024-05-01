россияне обстреляли поселок Калиново в Донецкой области: есть погибший и раненые

российские войска сегодня утром в очередной раз обстреляли поселок Калиново Новогродовской громады Донецкой области. Известно об одном погибшем человеке и еще двух травмированных, сообщил председатель ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

1 человек погиб и 2 ранены в результате обстрела Калинового Новогродовской громады - написал Филашкин в Telegram.

По его словам, Калиново второй день подряд подвергается серьезным обстрелам. Накануне там тоже погиб 1 человек.

Также Филашкин указал, что окончательные последствия сегодняшнего утреннего обстрела устанавливаем.

Как отметил глава ОВА, это очередное напоминание, что в Донецкой области не остались абсолютно безопасных мест.