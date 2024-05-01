Войска рф обстреляли из "Ураганов" Горняк в Донецкой области: известно о двух погибших и шестерых раненых

Сегодня, 1 мая, после обеда российские войска обстреляли из "Ураганов" Горняк в Донецкой области, есть жертвы. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, пишет УНН.

россияне атаковали город "Ураганами" сегодня после обеда. Известно, что погибла 57-летняя женщина и 64-летний мужчина. Раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь, - говорится в сообщении.

Детали

Окончательная информация о количестве пострадавших и объемов разрушений будет установлена позже.

Напомним

российские войска сегодня утром в очередной раз обстреляли поселок Калиново Новогродовской громады Донецкой области. Известно об одном погибшем человеке и еще двух травмированных.