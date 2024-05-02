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росіяни посилили атаки на Донеччину: за добу вбили чотирьох жителів, ще 8 поранили

Київ • УНН

 • 25516 перегляди

1 травня російські війська вбили 4 мирних жителів і поранили ще 8 у Донецькій області в результаті обстрілів.

Упродовж середи, 1 травня, від обстрілів з боку російських військ в Донецькій області загинули четверо мирних жителів, ще восьмеро травмувались. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, передає УНН.

За 1 травня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 2 у Гірнику, 1 у Калиновому і Красногорівці. Ще 8 людей в області за добу дістали поранення

- написав Філашкін у Telegram.

За словами очільника ОВА, загальна кількість жертв в області від початку повномасштабного вторгнення:

  • 1945 загинули,
  • 4858 поранені.
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Нагадаємо 

1 травня російські війська обстріляли з установок "Ураган" місто Гірник Донецької області, в результаті чого дві людини загинули  і шестеро отримали поранення.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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