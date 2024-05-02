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россияне усилили атаки на Донетчину: за сутки убили четырех жителей, еще 8 ранили
1 мая российские войска убили 4 мирных жителей и ранили еще 8 в Донецкой области в результате обстрелов.
ГУР: украинские "Сычи" устойчивы к РЭБ и способны преодолеть 50 км в глубину линии фронта
БПЛА "Сыч" может путешествовать до 50 км вглубь линии фронта и является устойчивым к радиоэлектронной борьбе, что делает его идеальным для разведывательных миссий на большие расстояния.
В Харьковской области россияне ударили из авиации по 6 населенным пунктам, есть жертвы
В результате российских обстрелов в разных населенных пунктах Харьковской области погибли 4 гражданских лица и по меньшей мере 14 получили ранения, были повреждены жилые дома, административные помещения и транспортные средства.
Дело о штурме Капитолия: Трамп подтвердил, что хотел приехать туда 6 января
Бывший президент США Дональд Трамп подтвердил, что хотел бы посетить Капитолий 6 января 2021 года, в день, когда протестующие штурмовали и захватили здание, пытаясь помешать утверждению результатов президентских выборов 2020 года.
На Николаевщине обломки ракеты рф повредили транспортную инфраструктуру
Обломки российских ракет повредили транспортную инфраструктуру в Николаевской области после вражеского ракетного удара, а акватория Очаковской общины также попала под обстрел со стороны россии 1 мая, хотя о жертвах не сообщалось.
ГП "Леса Украины" добавили в список особо важных для экономики
Государственное специализированное хозяйственное предприятие "Леса Украины" было включено в перечень субъектов хозяйствования, имеющих особое экономическое значение, что позволит улучшить корпоративное управление и привлечь инвестиции для управления его 6,6 миллионами гектаров государственных земель лесного фонда.
ГУР: оккупанты используют дроны-камикадзе над ядерными реакторами ЗАЭС
Оккупанты используют беспилотники-камикадзе над ядерными реакторами захваченной россией Запорожской атомной электростанции, что грозит катастрофическими последствиями, свидетельствуют данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
В рф жалуются на атаку дронов и повреждение энергетической инфраструктуры: есть обесточивание
Атаки беспилотников повредили объекты энергетической инфраструктуры в орловской и курской областях россии, что привело к отключению электроэнергии в нескольких районах.
Курс валют на 2 мая: гривна девальвировала на 12 копеек
Национальный банк Украины девальвировал гривну на 12 копеек, установив официальный курс на уровне 39,6370 UAH/USD.
Никополь и две громады в Днепропетровской области враг с ночи атаковал из артиллерии, РСЗО и дронами
Российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области из тяжелой артиллерии, РСЗО и беспилотников-камикадзе, повредив жилые и административные здания, сельскохозяйственную компанию и микроавтобус.