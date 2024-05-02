россияне усилили атаки на Донетчину: за сутки убили четырех жителей, еще 8 ранили

В течение среды, 1 мая, от обстрелов со стороны российских войск в Донецкой области погибли четверо мирных жителей, еще восемь травмировались. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, передает УНН.

За 1 мая россияне убили 4 жителей Донецкой области: 2 в Горняке, 1 в Калиновом и Красногоровке. Еще 8 человек в области за сутки получили ранения - написал Филашкин в Telegram.

По словам главы ОВА, общее количество жертв в области с начала полномасштабного вторжения:

В 1945 году погибли,

4858 раненых.

Напомним

1 мая российские войска обстреляли из установок "Ураган" город Горняк Донецкой области, в результате чего два человека погибли и шестеро получили ранения.

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