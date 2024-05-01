Из Донецкой области эвакуировали почти всех детей - ОВА

Из Донецкой области эвакуировали почти всех детей, но еще несколько детей остается в Торецкой и Кураховской громадах. Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

"Еще раз подчеркиваю, чтобы люди выезжали из области, берегли себя и своих близких. Эвакуация продолжается. Сейчас у нас обязательная эвакуация по всей области и с линии фронта принудительная эвакуация. Почти всех детишек мы вывезли. Осталось несколько детей в Торецкой громаде и Кураховской громаде. А так с линии фронта всех детишек вывезли", - сказал Филашкин.

Напомним

российские войска сегодня утром в очередной раз обстреляли поселок Калиново Новогродовской громады Донецкой области. Известно об одном погибшем человеке и еще двух травмированных.