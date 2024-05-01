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З Донецької області евакуювали майже всіх дітей - ОВА

З Донецької області евакуювали майже всіх дітей - ОВА

Київ • УНН

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За словами голови Донецької обласної військової адміністрації, майже всі діти були евакуйовані з Донецької області, лише кілька з них залишилися в Торецькій та Курахівській громадах.

З Донецької області евакуювали майже всіх дітей, але ще декілька дітлахів залишається в Торецькій та Курахівській громадах. Про це в ефірі телемарафону розповів голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

Деталі

"Вкотре наголошую, щоб люди виїжджали з області, берегли себе та своїх близьких. Евакуація триває. Зараз в нас обов’язкова евакуація по всій області і з лінії фронту примусова евакуація. Майже всіх діточок ми вивезли. Залишилося декілька дітей в Торецькій громаді та Курахівській громаді. А так з лінії фронту всіх діточок вивезли", - сказав Філашкін.

Нагадаємо

російські війська сьогодні вранці в черговий раз обстріляли селище Калинове Новогродівської громади Донецької області. Відомо про одну загиблу людину та ще двох травмованих.

Павло Башинський

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