З Донецької області евакуювали майже всіх дітей - ОВА
Київ • УНН
За словами голови Донецької обласної військової адміністрації, майже всі діти були евакуйовані з Донецької області, лише кілька з них залишилися в Торецькій та Курахівській громадах.
З Донецької області евакуювали майже всіх дітей, але ще декілька дітлахів залишається в Торецькій та Курахівській громадах. Про це в ефірі телемарафону розповів голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
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"Вкотре наголошую, щоб люди виїжджали з області, берегли себе та своїх близьких. Евакуація триває. Зараз в нас обов’язкова евакуація по всій області і з лінії фронту примусова евакуація. Майже всіх діточок ми вивезли. Залишилося декілька дітей в Торецькій громаді та Курахівській громаді. А так з лінії фронту всіх діточок вивезли", - сказав Філашкін.
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