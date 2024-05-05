На Пасху россияне атаковали Донецкую область с дрона: ранены три человека

В воскресенье, 5 мая, оккупационные войска рф ударили по селу Михайловка в Донецкой области. В результате атаки минно-взрывные травмы и осколочные ранения получили трое гражданских жителей. Об этом пишет УНН со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

Детали

Трое гражданских, которые в момент обстрела находились в машине, получили телесные повреждения различной степени тяжести. С минно-взрывными травмами и осколочными ранениями 68-летний мужчина и женщины 49 и 67 лет доставлены в больницу, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь - резюмировали в ведомстве.

Предварительно, российские оккупанты применили для атаки на мирный населенный пункт FPV-дрон, снаряженный гранатой типа "Ф-1".

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В Донецкой области в результате обстрелов погибли три человека, еще двое ранены